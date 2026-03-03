إعلان

بوتين وأوربان يبحثان الوضع "المتصاعد بشكل حاد" في الشرق الأوسط

كتب : مصراوي

05:30 م 03/03/2026

فلاديمير بوتين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفاد المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الحرب في الشرق الأوسط.

وقال المكتب الإعلامي للكرملين، في بيان اليوم الثلاثاء، "تم خلال الاتصال بحث الوضع المتصاعد بشكل حاد حول إيران ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها، بما في ذلك التداعيات المحتملة على سوق الطاقة العالمية".

وقال الكرملين إن بوتين أشاد بموقف المجر واصفا إياه بالمتوازن والمستقل، مضيفا أن الرئيس الروسي أكد أن بودابست تؤيد بشكل أساسي الحل الدبلوماسي للصراع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران إسرائيل إسرائيل وإيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لتوتر الأوضاع".. مقترح بنقل مباراة مصر والسعودية من قطر إلى القاهرة؟
رياضة محلية

"لتوتر الأوضاع".. مقترح بنقل مباراة مصر والسعودية من قطر إلى القاهرة؟
بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدتين إسرائيليتين
شئون عربية و دولية

بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدتين إسرائيليتين
"عبر مصر".. رونالدو يغادر السعودية في طريقه إلى مدريد |ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

"عبر مصر".. رونالدو يغادر السعودية في طريقه إلى مدريد |ما القصة؟
ممثلة شابة.. تعرف على ضيفة حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

ممثلة شابة.. تعرف على ضيفة حلقة الليلة من برنامج "رامز ليفل الوحش"
"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
شئون عربية و دولية

"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان