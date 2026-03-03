بوتين وأوربان يبحثان الوضع "المتصاعد بشكل حاد" في الشرق الأوسط

أفاد المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الحرب في الشرق الأوسط.

وقال المكتب الإعلامي للكرملين، في بيان اليوم الثلاثاء، "تم خلال الاتصال بحث الوضع المتصاعد بشكل حاد حول إيران ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها، بما في ذلك التداعيات المحتملة على سوق الطاقة العالمية".

وقال الكرملين إن بوتين أشاد بموقف المجر واصفا إياه بالمتوازن والمستقل، مضيفا أن الرئيس الروسي أكد أن بودابست تؤيد بشكل أساسي الحل الدبلوماسي للصراع.