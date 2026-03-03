إعلان

إسرائيل تعلن شن غارات جديدة على مباني حكومية في إيران

كتب : د ب أ

02:27 م 03/03/2026

جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مقاتلاته شنت غارات جديدة استهدفت مبانٍ حكومية حيوية في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو قصف عدة مواقع خلال الليل في العاصمة الإيرانية.

وأوضح البيان أن من بين الأهداف المستهدفة مقر الرئاسة، والمواقع التي يعقد فيها المجلس الأعلى للأمن القومي اجتماعاته، بالإضافة إلى مبنى تابع لـ "مجلس خبراء القيادة"، وهو هيئة ذات نفوذ تضم 88 من رجال الدين.

