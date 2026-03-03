أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مقاتلاته شنت غارات جديدة استهدفت مبانٍ حكومية حيوية في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو قصف عدة مواقع خلال الليل في العاصمة الإيرانية.

وأوضح البيان أن من بين الأهداف المستهدفة مقر الرئاسة، والمواقع التي يعقد فيها المجلس الأعلى للأمن القومي اجتماعاته، بالإضافة إلى مبنى تابع لـ "مجلس خبراء القيادة"، وهو هيئة ذات نفوذ تضم 88 من رجال الدين.