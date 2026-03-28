حذر رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، من أن غياب الحل خلال الأيام القليلة القادمة في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران "قد يتجه بالوضع نحو تصعيد أطول مما كان متوقعاً".

وأوضح الشيخ حمد، عبر حسابه على منصة إكس مساء اليوم، أن هناك أطرافاً –لم يسمها– ترغب في استمرار هذه الحرب، وهي تدرك أن تبعاتها لن تمسها بشكل مباشر باستثناء بعض الصواريخ المحدودة، وقال: "أقصد هنا إسرائيل التي تبقى موانئها مفتوحة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر مهما كانت الظروف".

ووصف المسؤول القطري السابق ما يحدث في الخليج بأنه أصبح "حرباً بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مضيفاً: "وقد ازداد المشهد تعقيداً خلال اليومين الماضيين مع دخول أنصار الله، وهو أحد أسباب هذا التعقيد، لكنه بالتأكيد ليس السبب الوحيد".

ومضى الشيخ حمد إلى القول إن استمرار الحصار الخانق على مضيق هرمز قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة، ليس فقط على دول المنطقة التي قد تتمكن من الصمود لفترة، بل على الاقتصاد العالمي بأسره، وتساءل الشيخ حمد عن المستفيد من هذا الانهيار ولماذا؟ موضحاً: "من المؤكد أن الولايات المتحدة ليست المستفيد الحقيقي، لكن يبقى الغموض قائماً حول ما إذا كان القرار بيدها أم بيد إسرائيل في هذا الملف، وهذا ما قد تكشفه الأيام القادمة بشكل أوضح".

وأكد أن المشهد يزداد تعقيداً، وأننا "بحاجة ماسة إلى نتائج ملموسة من جهود دول المنطقة لنزع فتيل هذا التصعيد"، وأضاف: "أعلم أن هناك مساع جادة، ومن ضمنها جهود بلدي قطر لكن تحقيق النتائج يتطلب دوراً أمريكياً أكثر حزماً في ضبط مسار القرار بدلاً من تركه بيد إسرائيل".

وأشار إلى أنه قد حذر في وقت سابق من خطر الانزلاق إلى حرب استنزاف طويلة في المنطقة، قائلاً: "واليوم يبدو أن هذا السيناريو بات أقرب للواقع، وهذه الحرب إن استمرت لن يربح منها سوى عدد محدود من الدول، بينما ستتكبد الغالبية خسائر اقتصادية كبيرة".