رغم تصريحات ترامب.. نائب الرئيس الأمريكي: الحرب ستستمر لفترة أطول قليلًا

كتب : محمد أبو بكر

11:53 م 28/03/2026

جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي

قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، إن الحرب ستستمر لفترة أطول قليلًا.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي: إيران ووكلائها يواصلون هجماتهم على إسرائيل، بحسب التايمز أوف إسرائيل.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران تقترب من نهايتها.

وقال ترامب مساء الجمعة: "لقد انتهت نوعًا ما، لكنها لم تنتهِ بعد، ويجب أن تنتهي"، بحسب وول ستريت جورنال.

وأضاف "ترامب": توقعت أن تُلحق الحرب ضررًا أكبر بأسواق الأسهم، وكنت أعتقد أننا سنشهد انخفاضًا أكبر، وكنت أعتقد أيضًا أن أسعار النفط سترتفع، وقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسبوع الخامس على التوالي إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس".

كما تحدث ترامب بتفاؤل عن كيفية استجابة الاقتصاد عند انتهاء الصراع، وقال: "عندما تنتهي هذه الحرب، سيكون الأمر أشبه بانطلاق صاروخ، ولم ينتهِ الأمر بعد".

جيه دي فانس حرب إيران إيران وأمريكا هجمات إيران

