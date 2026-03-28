تعتبر القرفة أكثر من مجرد توابل تضيف نكهة للطعام، فهي تحمل خصائص صحية متعددة قد تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة ودعم وظائف الجسم المختلفة.

وبحسب موقع SeniorStar، فإن القرفة غنية بالمركبات النشطة مثل مضادات الأكسدة والبوليفينولات، ما يجعلها قادرة على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتقليل الالتهابات المزمنة المرتبطة بالشيخوخة والأمراض المزمنة.

هل القرفة مصدر قوي لمضادات الأكسدة؟

تحتوي القرفة على مضادات أكسدة تحارب الإجهاد التأكسدي، ما يحمي الخلايا ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وأمراض الشيخوخة المختلفة.

هل تساعد القرفة في تنظيم السكر بالدم؟

تشير الدراسات إلى أن القرفة قد تحسن حساسية الأنسولين، ما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، خاصة لدى الأشخاص المصابين بمقاومة الأنسولين أو داء السكري من النوع الثاني.

هل للقرفة خصائص مضادة للالتهابات؟

تحتوي على مركبات تقلل مؤشرات الالتهاب في الجسم، مما قد يخفف من مشاكل القلب وبعض أنواع السرطان المرتبطة بالالتهاب المزمن.

كيف تدعم القرفة صحة القلب؟

يظهر البحث العلمي أن القرفة قد تخفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، ما يقلل من عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب ويعزز الصحة القلبية بشكل عام.

هل للقرفة تأثير مضاد للميكروبات؟

تتمتع القرفة بقدرات طبيعية مضادة للبكتيريا والفطريات، ما قد يساعد في مكافحة العدوى وتحسين صحة الفم ودعم الجسم ضد بعض أنواع العدوى.

هل تساعد القرفة في الوقاية من الزهايمر؟

تحتوي القرفة على مركبين قد يثبطان تراكم البروتينات في الدماغ المرتبطة بمرض الزهايمر، ما قد يدعم وظائف الذاكرة والتفكير، على الرغم من أن هذه الأبحاث لا تزال في مراحلها المبكرة وتحتاج إلى مزيد من الدراسة.

