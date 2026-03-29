تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أخرى بالتعدي عليها بالسب بألفاظ وإشارات خادشة للحياء داخل إحدى محطات المترو.

مشادة كلامية بسبب اصطدام داخل المترو

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها لها معلومات جنائية ومقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبمواجهتها، أقرت بأنه أثناء تواجدها بمحطة المترو اصطدمت بالسيدة القائمة على التصوير، فحدثت بينهما مشادة كلامية، وانصرفتا عقب تدخل الركاب للفض بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.