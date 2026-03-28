أكد النائب أحمد عبدالجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن دعم الهيئة للحكومة لا يتعارض مع ممارسة النقد البناء، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات.

وقال عبدالجواد، خلال اجتماع رؤساء الهيئات البرلمانية مع رئيس الوزراء، إن التحديات التي تواجه الدولة ممتدة منذ عام 2013، لافتًا إلى أن الحكومات المتعاقبة تُعد "حكومات حرب"، وأن تجاوز هذه المرحلة لن يتحقق إلا بالتعاون المشترك بين الجميع.

وأشار إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والبرلمان، بما يسهم في بلورة رؤية متوازنة لسياسات الدولة، ويعزز من قدرة النواب على نقل الحقائق للمواطنين في دوائرهم المختلفة.

كما دعا إلى أن يقدم الدكتور مصطفى مدبولي شرحًا تفصيليًا أمام مجلس النواب حول جهود الحكومة في مواجهة التحديات، مؤكدًا أن مستوى التواصل مع الوزراء جيد، مع أهمية دعم التعاون مع الجهاز الإداري بالدولة لتسهيل عمل النواب.

واختتم بالتأكيد على ضرورة الخروج من الاجتماع بنتائج واضحة وقابلة للتنفيذ، مشددًا على أن جميع أعضاء البرلمان، بمختلف توجهاتهم، يعملون بروح واحدة خلف الدولة المصرية.