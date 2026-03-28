إعلان

موقف البنوك من العمل عن بُعد يوم الأحد ولمدة شهر

كتب : محمد عمارة

06:04 م 28/03/2026 تعديل في 08:15 م

البنك المركزي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مصدر مسؤول بقطاع البنوك إن القطاع ينتظر تعميمًا من البنك المركزي بشأن آلية تفعيل قرار الحكومة بالعمل عن بُعد لمدة يوم واحد أسبوعيًا، بدءًا من الأحد الخامس من أبريل ولمدة شهر.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي: "نتوقع أن يحدد التعميم المنتظر صدوره خلال أيام أن يكون العمل عن بُعد لمدة يوم واحد بالمقرات الرئيسية وأي فروع لا تتعامل مع الجمهور".

غلق المحال 9 مساء والعمل عن بعد يوم الأحد..

وأوضح المصدر: "أي فرع يتعامل مع الجمهور سيعمل بشكل طبيعي لعدم تعطيل مصالح المواطنين".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوافق على تطبيق نظام العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص يوم الأحد من كل أسبوع.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن هذا القرار يشمل مؤسسات القطاع الخاص باستثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية.

التجربة أظهرت تحقيق وفر كبير في استهلاك الطاقة

وأشار إلى أن تطبيق نظام العمل عن بُعد، أظهرت التجربة تحقيق وفر كبير في استهلاك الطاقة والوقود، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على بدء التنفيذ اعتبارًا من أول أحد من شهر أبريل ولمدة شهر، بحيث يكون يوم الأحد يوم عمل عن بُعد لكافة الجهات الحكومية، إلى جانب القطاع الخاص، باستثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية.

كما أوضح أنه تم توجيه كافة الجهات الحكومية بتقليل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 30% فيما يتعلق بسيارات الجهات الحكومية، مؤكدًا أن جميع المؤسسات مطالبة باتخاذ إجراءات فعلية لترشيد الاستهلاك خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدبولي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الضغوط على قطاع الطاقة، بما يضمن استدامة الخدمات واستمرار النشاط الاقتصادي بشكل متوازن.

زيادة مرتقبة للأجور تتجاوز التضخم للمرة الأولى

ما هي الفئات المستثناة من قرار العمل عن بُعد؟

وقرر مجلس الوزراء استثناء بعض الفئات من العمل عن بُعد والتي شملت التالي:-
- المدارس.
- الجامعات.
- المستشفيات.
- السكة الحديد.
- مترو الأنفاق.
- هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
- أي أنشطة وقطاعات خدمية وإنتاجية وتتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي مجلس الوزراء العمل عن بُعد قطاع البنوك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موقف البنوك من العمل عن بُعد يوم الأحد ولمدة شهر
أخبار البنوك

موقف البنوك من العمل عن بُعد يوم الأحد ولمدة شهر

غلق المحال 9 مساء| دليلك الشامل لفهم القرار.. وعلى من يطبق؟
أخبار مصر

غلق المحال 9 مساء| دليلك الشامل لفهم القرار.. وعلى من يطبق؟
مدبولي يوافق.. النائب أحمد عبدالجواد يطلب من رئيس الوزراء الحضور للبرلمان
أخبار مصر

مدبولي يوافق.. النائب أحمد عبدالجواد يطلب من رئيس الوزراء الحضور للبرلمان
بحضور وزراء ونواب.. النائب عبدالمنعم إمام يحتفل بعقد قرانه -(25 صورة)
أخبار مصر

بحضور وزراء ونواب.. النائب عبدالمنعم إمام يحتفل بعقد قرانه -(25 صورة)
بعد سحب اللقب.. منتخب السنغال يحتفل بكأس الأمم أثناء مباراته الودية أمام
رياضة عربية وعالمية

بعد سحب اللقب.. منتخب السنغال يحتفل بكأس الأمم أثناء مباراته الودية أمام

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: زيادات كبيرة في الأجور تتخطى معدلات التضخم لأول مرة
العمل عن بعد يوم الأحد للقطاع الخاص.. توضيح مهم من رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء يُجيب