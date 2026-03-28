أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا والإمارات توصلتا إلى اتفاق لتعزيز التعاون في المجالين الأمني والدفاعي، في إطار مواجهة التهديدات المتزايدة بالطائرات المسيّرة في المنطقة.

وأوضح زيلينسكي، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه عقد لقاءً مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، حيث اتفق الجانبان على تطوير الشراكة الدفاعية، على أن تستكمل الفرق الفنية الإجراءات اللازمة لوضع الصيغة النهائية للاتفاق.

وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي في ظل تصاعد الهجمات باستخدام الطائرات المسيّرة، في سياق الحرب الجارية في المنطقة.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من توقيع اتفاق بين أوكرانيا والسعودية في مجال الأمن الجوي، يهدف إلى نقل الخبرات الأوكرانية في التصدي للمسيّرات، وذلك خلال زيارة أجراها زيلينسكي إلى المملكة.