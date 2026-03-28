إعلان

زيلينسكي يعلن اتفاقًا دفاعيًا بين أوكرانيا والإمارات

كتب : وكالات

12:28 م 28/03/2026

فولوديمير زيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا والإمارات توصلتا إلى اتفاق لتعزيز التعاون في المجالين الأمني والدفاعي، في إطار مواجهة التهديدات المتزايدة بالطائرات المسيّرة في المنطقة.

وأوضح زيلينسكي، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه عقد لقاءً مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، حيث اتفق الجانبان على تطوير الشراكة الدفاعية، على أن تستكمل الفرق الفنية الإجراءات اللازمة لوضع الصيغة النهائية للاتفاق.

وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي في ظل تصاعد الهجمات باستخدام الطائرات المسيّرة، في سياق الحرب الجارية في المنطقة.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من توقيع اتفاق بين أوكرانيا والسعودية في مجال الأمن الجوي، يهدف إلى نقل الخبرات الأوكرانية في التصدي للمسيّرات، وذلك خلال زيارة أجراها زيلينسكي إلى المملكة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد عامين ونصف.. انفصال المطربة هدير نبيل عن زوجها (صور)
زووم

بعد عامين ونصف.. انفصال المطربة هدير نبيل عن زوجها (صور)
ساعات فاخرة ومبلغ مالي.. سرقة لاعبين من منتخب غانا في معسكر النمسا
رياضة عربية وعالمية

ساعات فاخرة ومبلغ مالي.. سرقة لاعبين من منتخب غانا في معسكر النمسا
السوق المصري يشهد طرح 6 سيارات موديلات 2027 رسميًا.. القائمة الكاملة
أخبار السيارات

السوق المصري يشهد طرح 6 سيارات موديلات 2027 رسميًا.. القائمة الكاملة
رئيس الوزراء: نقف صفًا واحدًا مع أشقائنا في دول الخليج
أخبار مصر

رئيس الوزراء: نقف صفًا واحدًا مع أشقائنا في دول الخليج
10 صور جديدة تكشف تفاصيل الكشف الأثري بوادي النطرون
جامعات ومعاهد

10 صور جديدة تكشف تفاصيل الكشف الأثري بوادي النطرون

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
الإغلاق التاسعة مساء اليوم.. بدء تطبيق قرار غلق المحال والمقاهي