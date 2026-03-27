مجموعة السبع تدعو لوقف فوري للهجمات على المدنيين ب

دعا وزراء خارجية مجموعة السبع، إلى وقف فوري للهجمات على المدنيين والبنى التحتية المدنية بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد وزراء خارجية مجموعة السبع، في بيان اليوم الجمعة، أنه لا يوجد أي مبرر للاستهداف المتعمد للمدنيين.

وأشار وزراء خارجية مجموعة السبع، إلى التركيز على دعم المبادرات التي تهدف إلى تخفيف حدة الصدمات على الاقتصاد العالمي، مشددًا على ضرورة السماح بحرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن وزراء خارجية مجموعة السبع يطالبون بالوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية.

وأضاف وزير خارجية فرنسا، في بيان اليوم الجمعة، أن وزراء خارجية مجموعة السبع يؤكدون دعمهم لدول الشرق الأوسط التي تعرضت لهجمات إيرانية.

وأكد نويل بارو أنه ليس هناك مبرر لاستهداف المدنيين وشن هجمات ضد المواقع الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن وزراء خارجية مجموعة السبع أكدوا ضرورة استعادة حرية الملاحة بشكل دائم في مضيق هرمز.

وأوضح الوزير الفرنسي، أن من الضروري الحفاظ على الاستقرار في لبنان واستعادة سيادته ودعم مؤسساته الشرعية وحماية المدنيين.

ولفت وزير خارجية فرنسا، إلى أن هناك توافقا على مستوى المجتمع الدولي بشأن أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي، على ضرورة مضاعفة الجهود لوقف الأعمال العدائية في لبنان وتسهيل إجراء حوار رفيع المستوى بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي.

وقال نوبل بارو إن لبنان لم يكن من المفترض أن يُجر إلى هذه الحرب، معتبرًا أن المسؤولية تقع على عاتق حزب الله الذي اتخذ هذا القرار.

وأكد أن على حزب الله أن يسلم سلاحه، وأنه يجب تسهيل الحوار بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن عملية نزع سلاح الحزب.

