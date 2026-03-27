مقتل 13 جنديًا أمريكيًا في المعارك المستمرة ضد إير

كشف مسؤول دفاعي أمريكي، لشبكة "سي إن إن"، عن إصابة أكثر من 300 جندي أمريكي منذ بدء العمليات القتالية ضد إيران، في حصيلة تعكس شراسة المواجهات.

إحصائيات الإصابات

أوضح المسؤول، أن 75% من إجمالي الإصابات تتعلق بـ "إصابات دماغية ارتجاجية"، مشيرا إلى أن عدد المصابين ارتفع حتى اليوم الجمعة إلى 303 جنود، مقارنة بنحو 290 جنديا أعلن عنهم البنتاجون مطلع الأسبوع الجاري.

حالات حرجة وقتلى

أفاد التقرير، بأن 273 جنديا من المصابين عادوا إلى الخدمة، بينما لا يزال 10 عسكريين في حالة "خطيرة جدا"، حيث تشمل هذه الحالات "إصابات بالغة يكون فيها الموت محتملا أو وشيكا".

وفي سياق متصل، أكد المسؤولون، مقتل "13 جنديا أمريكيا" في العمليات القتالية حتى الآن، في وقت أشار فيه رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، إلى أن غالبية هذه الإصابات وقعت نتيجة الهجمات المباشرة.

رغبة ترامب في الحسم

في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ المقربين منه برغبته الأكيدة في تجنب "حرب استنزاف طويلة الأمد" في إيران، معربا عن أمله في إنهاء الصراع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.