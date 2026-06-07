الرئيسية أخبار مصراوى TV بسبب تزوير أوراق والدهما.. شقيقتان أمام محكمة مستأنف جنايات أسيوط اليوم كتب : مصراوي 10:12 ص 07/06/2026 تعديل في 10:53 ص تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا بسبب تزوير أوراق والدهما.. شقيقتان أمام محكمة محكمة مستأنف جنايات أسيوط جنايات أسيوط تزوير محررات رسمية قضية تزوير أخبار ذات صلة والد فتاتي أسيوط: القانون يمنع تنازلي عن قضية التزوير.. والأم ورطت ابنتيّ أخبار سجن غيابي 10 سنوات وحبس لاعب بيراميدز سنة.. دفاع منتحل صفة رمضان صبحي في أخبار