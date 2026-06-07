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بسبب تزوير أوراق والدهما.. شقيقتان أمام محكمة مستأنف جنايات أسيوط اليوم

كتب : مصراوي

10:12 ص 07/06/2026 تعديل في 10:53 ص

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