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تداول صور مزعومة لأسئلة امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالجيزة

كتب : أحمد الجندي

11:00 ص 07/06/2026

امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية

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نشرت مجموعات الغش الإلكتروني على تطبيق تليجرام صورًا زعمت أنها لأسئلة امتحان مادة الهندسة الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم، داخل اللجان الامتحانية.

وزعمت هذه المجموعات أن الصور المتداولة تخص الامتحان الجاري أداؤه، حيث أرفقت الرسائل بعبارة: "تابع امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة.. جار الحل".

وتتابع غرف العمليات بمديرية التربية والتعليم بالجيزة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، للتحقق من صحة الصور المتداولة واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت صحتها.

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تداول امتحات محافظة الجيزة الشهادة الإعدادية امتحان الهندسة

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