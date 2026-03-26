إعلان

فرنسا: وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون تنسيق موقف موحد مع أمريكا لإنهاء حرب إيران

كتب : د ب أ

10:39 م 26/03/2026

فرنسا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انطلقت في فرنسا اليوم الخميس، اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة السبع، التي تضم كبرى الدول الصناعية الديمقراطية، في محاولة للتوصل إلى رؤية مشتركة مع الولايات المتحدة بشأن سبل إنهاء الحرب الدائرة في إيران.

وقال وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول: "مهما بلغت الصعوبات في ظل هذه الظروف، فإننا سنخوض في غضون الأيام المقبلة مباحثات مكثفة، بل ويتعين علينا ذلك، من أجل بلورة حلول مشتركة نتفق عليها".

والاجتماعات، التي يستضيفها دير سابق في بلدة "سيرناي لا فيل" الواقعة على أطراف باريس، هي الأولى من نوعها لوزراء خارجية مجموعة (جي 7)، منذ اندلاع الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير الماضي.

ومن المقرر أن ينضم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الاجتماعات يوم غد الجمعة.

وفي أعقاب جولة أولى من تبادل وجهات النظر حول الأزمة في الشرق الأوسط مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، شدد فاديفول على ضرورة منع مزيد من الاضطرابات، والحفاظ على الحريات الاقتصادية، وفتح آفاق لوقف القتال وإدارة المرحلة اللاحقة.

واعتبر الوزير الألماني أن حضور روبيو هذه القمة "أمر جيد وهام وصحيح"، معرباً عن ثقته في "إمكانية التوصل إلى صياغة موقف مشترك".

وأضاف المسؤول الألماني أن : "الهدف بطبيعة الحال هو إنهاء هذا الصراع بأسرع ما يمكن ، ولكن بما يضمن استدامته وعدم تكراره".

كما أن جهود إعادة البناء مدرجة على أجندة المباحثات التي تستمر لمدة يومين ، بما في ذلك هيكل الاحتواء المتضرر في محطة تشرنوبيل النووية بالإضافة إلى إجراءات مواجهة تهريب المخدرات في سوريا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

