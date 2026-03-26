قال نائب رئيس شرطة دبي الأسبق الفريق ضاحي خلفان، إن الإمارات لم تشن حربا على إيران، بل كانت المكان الذي تتنفس منه طهران عندما وقعت عليها العقوبات.

وأوضح خلفان، في تدوينة له على منصة "أكس" اليوم الخميس: "لم نشن حربا على إيران.. وكنا الهدف الذي تتنفسه عندما خنقت بالعقوبات.. ولكن الملالي أنذال.. والنذل متوقع منه أن ينكر المعروف".

وكان خلفان قد أثار الجدل عبر صفحته منذ بداية الحرب على إيران، من خلال نشر العديد من المنشورات التي هاجم فيها عددا من الدول، وذلك بعد أن شنت إيران هجوما على بعض دول الخليج.

وفي منشور سابق، قال إن دول الخليج أبت أن تكون طرفا في الحرب على إيران، لكن إيران بعد عدوانها شهرا كاملا ورميها الصواريخ ليل نهار، تريد الحياد من دول الخليج، مضيفاً: "تبا لها ولملاليها.. ونسأل الله أن ينقذ الشعب الإيراني الشقيق من هؤلاء الطغاة".

وفي تدوينة سابقة، قال: "هرمز في الأصل عربية احتلها الفرس كما احتلوا إمارات عربية على الساحل... احتلال إيران للأراضي العربية عشر مرات فاق احتلال إسرائيل".

وعبر منشور آخر، قال: "أولاً: ما هي هرمز؟ مملكة هرمز هي كيان سياسي بحري مهما كان يسيطر على التجارة في الخليج العربي ومضيق هرمز، وازدهر بين القرنين 13 و16 ميلادي".

وأضاف: "هل كانت عربية؟ الإجابة المختصرة: نعم… في الأصل كانت عربية، لكن لاحقًا أصبحت مختلطة".