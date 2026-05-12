إعلان

ترامب: لن نبرم صفقة مع إيران إلا إذا كانت جيدة

كتب : وكالات

09:27 م 12/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لن تبرم صفقة مع إيران إلا إذا كانت جيدة، مضيفًا: "هزمنا الجيش الإيراني بشكل كامل والحصار فعال بنسبة 100%".

وأكد ترامب، في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، أنه سيجري محادثة مطولة مع الرئيس الصيني شي جين بينج بشأن الحرب ضد إيران، قائلا: "لا أعتقد أننا سنحتاج مساعدة رئيس الصين بشأن إيران".

وأضاف ترامب، "أن الولايات المتحدة، لا تحتاج إلى أي مساعدة من أحد بشأن إيران، وسننتصر".

وتابع الرئيس الأمريكي، "لا أعتقد أننا بحاجة إلى أي مساعدة بشأن إيران وسننتصر بطريقة أو أخرى سواء بشكل سلمي أو بغير ذلك".

وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، متابعًأ: "من يريد السماح للمجانين في إيران بالحصول على سلاح نووي شخص غبي".

ووجه ترامب رسالة للنظام في إيران، قائلا:"رسالتي بسيطة وهي أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي ولن تحصل عليه".

وأوضح ترامب، أنه حين تنتهي الحرب ضد إيران ستنخفض أسعار النفط، لكن يمكن أن تنسحب أمريكا الآن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار النفط دونالد ترامب حرب إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب ينشر صور زوارق إيرانية مدمرة وسفينة تطلق أشعة ليزر على مسيرات
شئون عربية و دولية

ترامب ينشر صور زوارق إيرانية مدمرة وسفينة تطلق أشعة ليزر على مسيرات
بـ "رسالة مؤثرة".. لميس الحديدي تكشف عن 5 أمنيات في عيد ميلادها
زووم

بـ "رسالة مؤثرة".. لميس الحديدي تكشف عن 5 أمنيات في عيد ميلادها
إسلام إبراهيم يكشف سر إصابته بأغرب 'فوبيا"
زووم

إسلام إبراهيم يكشف سر إصابته بأغرب 'فوبيا"
لأول مرة.. فرج عامر يرد على أنباء تصدير منتجات مصانعه لإسرائيل
أخبار مصر

لأول مرة.. فرج عامر يرد على أنباء تصدير منتجات مصانعه لإسرائيل
الإسماعيلي يتأخر أمام وادي دجلة بالشوط الأول ويقترب من الهبوط رسميًا
رياضة محلية

الإسماعيلي يتأخر أمام وادي دجلة بالشوط الأول ويقترب من الهبوط رسميًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية