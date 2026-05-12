قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لن تبرم صفقة مع إيران إلا إذا كانت جيدة، مضيفًا: "هزمنا الجيش الإيراني بشكل كامل والحصار فعال بنسبة 100%".

وأكد ترامب، في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، أنه سيجري محادثة مطولة مع الرئيس الصيني شي جين بينج بشأن الحرب ضد إيران، قائلا: "لا أعتقد أننا سنحتاج مساعدة رئيس الصين بشأن إيران".

وأضاف ترامب، "أن الولايات المتحدة، لا تحتاج إلى أي مساعدة من أحد بشأن إيران، وسننتصر".

وتابع الرئيس الأمريكي، "لا أعتقد أننا بحاجة إلى أي مساعدة بشأن إيران وسننتصر بطريقة أو أخرى سواء بشكل سلمي أو بغير ذلك".

وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، متابعًأ: "من يريد السماح للمجانين في إيران بالحصول على سلاح نووي شخص غبي".

ووجه ترامب رسالة للنظام في إيران، قائلا:"رسالتي بسيطة وهي أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي ولن تحصل عليه".

وأوضح ترامب، أنه حين تنتهي الحرب ضد إيران ستنخفض أسعار النفط، لكن يمكن أن تنسحب أمريكا الآن.