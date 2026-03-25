عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، جلسة إحاطة موسعة لممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية المعتمدين بمصر اليوم الأربعاء.

وعقدت الجلسة بمقر وزارة الخارجية بالتنسيق مع المركز الصحفي للمراسلين الأجانب - الهيئة العامة للاستعلامات، في إطار الحرص على إيضاح مستجدات الموقف المصري، إزاء التطورات المتلاحقة والتصعيد العسكري الجاري في المنطقة.

واستعرض الوزير عبد العاطي خلال الجلسة الجهود المكثفة التي تقودها مصر لخفض التصعيد الإقليمي واحتواء التوتر الراهن بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية، حيث أكد وزير الخارجية التزام مصر الراسخ بالدفع نحو المسار الدبلوماسي وتغليب لغة الحوار، مشددا على موقف مصر الثابت بالتضامن المطلق مع اشقائها من دول الخليج والأردن والعراق، في مواجهة الاعتداءات الإيرانية غير المبررة، مؤكداً تقديم مصر كافة اشكال الدعم لاشقائها وتسخير جهودها الدبلوماسية لوقف الحرب. وشدد وزير الخارجية في هذا الإطار على أن أمن الخليج يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكداً الرفض القاطع لأي مساس بأمن وسيادة الدول العربية الشقيقة.

كما تناول الوزير عبد العاطي الجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر بين الولايات المتحدة وإيران لتشجيع مسار تفاوضي بين البلدين، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، للإسهام فى خفض التصعيد والتوتر وذلك لتجنيب الإقليم فوضى شاملة وتفادي ركود اقتصادي عالمي.

ومن ناحية اخرى، أكد وزير الخارجية أنه رغم الموقف الدقيق الذي تشهده المنطقة فلا يجب اغفال الأزمات الاقليمية المشتعلة الأخرى. فعلى صعيد القضية الفلسطينية، أدان وزير الخارجية سياسات الضم والاستيطان الإسرائيلية بالضفة الغربية، مشيرا إلى التحركات المكثفة التي تتم مع الاطراف الاقليمية والدولية لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بما يشمل تنفيذ كافة الاستحقاقات وفي مقدمتها انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وفق جداول زمنية محددة. ونوه وزير الخارجية في هذا الصدد الى قيام مصر بتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من ممارسها مهامها بالقطاع، تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بكامل صلاحيتها فى غزة والضفة الغربية.

وفيما يخص الشأن اللبناني، جدد الوزير عبد العاطي إدانة التوغلات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مشدداً على ضرورة تطبيق القرار ١٧٠١ دوّن انتقائية، ودعم مصر لقرارات حصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كافة اراضيها. كما اشار إلى إرسال مصر ما يتجاوز ١٠٠٠ طن من المساعدات لاحتواء أزمة النزوح.

وبالنسبة للأزمة في السودان، استعرض وزير الخارجية الجهود المكثفة التي تبذلها مصر في إطار الرباعية، وبالتنسيق مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الاخيرة، للدفع نحو إقرار هدنة إنسانية عاجلة تؤسس لوقف شامل لإطلاق النار، وتفتح الباب أمام تسوية سياسية شاملة للأزمة. وشدد على وجود خطوط حمراء مصرية واضحة لا تقبل المساومة، في مقدمتها الرفض القاطع لأي مساس بوحدة السودان وسلامة أراضيه تحت أي ظرف، والرفض التام لوضع الدولة الوطنية السودانية ومؤسساتها على قدم المساواة مع ميليشيات. وأكد وزير الخارجية أن مصر تكرس كافة جهودها للحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، وتدعم بشكل كامل مؤسسات الدولة الوطنية في مواجهة أية محاولات لزعزعة استقرار السودان أو النيل من سيادته.

من جانبه، أكد الدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام على أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق بموضوعية، مشيراً إلى أن الموقف الوجودي الراهن يبرز التطابق والتنسيق الكامل بين مصر وأشقائها في الخليج. وأوضح خلو التناول الإعلامي الرسمي وشبه الرسمي في مصر ودول الخليج من أي تغطية سلبية متبادلة، محذراً من الانسياق وراء بعض الأصوات ومحاولات إثارة الفتنة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لا تعكس ثوابت السياسات الرسمية الراسخة. وشدد وزير الدولة للإعلام على التزام الدولة بالشفافية لضمان دقة التغطية الإعلامية بعيداً عن التناول المجتزأ.

هذا، وقد شهدت جلسة الإحاطة الرد على عدد كبير من أسئلة الحضور، والتي شملت موضوعات متنوعة من بينها التصعيد العسكري في المنطقة، والأوضاع في لبنان والسودان، والأمن المائي المصري، وعلاقات مصر مع الشركاء الدوليين، وغيرها من الموضوعات الأخرى.