تنظم كلية السياحة والفنادق جامعة العاصمة الملتقى التوظيفي لخريجي وطلاب الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف وتنظيم الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية، والدكتور سامح جمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الثلاثاء 31 مارس 2026 التاسعة صباحًا، بالقاعة الكبرى بمقر فندق كلية السياحة.

ويشهد الملتقى مشاركة واسعة من كبرى شركات الفنادق العالمية والمحلية، وسلاسل المطاعم، بالإضافة إلى شركات السياحة والطيران والمتاحف، بهدف توفير فرص عمل وتدريب متميزة لطلاب وخريجي الكلية بمختلف تخصصاتهم.

ويأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجامعة على دعم طلابها وخريجيها وربطهم بسوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على دعم وتنمية قطاع السياحة في مصر.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة أن رؤية الجامعة تهدف إلى بناء جسور التواصل بين العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا ودوليًا، كما تسعى الجامعة إلى تعزيز فرص التدريب والتوظيف.

أفاد الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الملتقى التوظيفي يمثل منصة حقيقية للتفاعل المباشر بين الطلاب والخريجين من جهة، وممثلي المؤسسات السياحية المختلفة من جهة أخرى، مما يسهم في تعزيز فرص التشغيل والتدريب، واكتساب المهارات والخبرات التي تؤهلهم لسوق العمل.

أشارت الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية أن الكلية حرصت على استقطاب نخبة من كبرى المؤسسات السياحية والفندقية لتوفير فرص حقيقية للتوظيف والتدريب، بما يحقق طموحات الطلاب المهنية.

أوضح الدكتور سامح جمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار تعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع، من خلال دعم أبنائها وتأهيلهم لسوق العمل، وإتاحة الفرص للتواصل المباشر مع الجهات المختلفة، مع التأكيد على استمرار الكلية في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في بناء كوادر مؤهلة قادرة على النهوض بقطاع السياحة في مصر.

ودعت الكلية جميع الطلاب والخريجين إلى المشاركة الفعالة في هذا الحدث الهام اضغط هنا. للتسجيل:



