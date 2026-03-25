يصوّت الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء في قراءة تمهيدية على مشروع القانون الذي قدّمه زعيم المعارضة يائير لابيد، والذي يحمل عنوان: "إعلان قطر دولة عدو".

وينصّ المشروع، الذي يتضمن بنداً واحداً فقط، على تعريف قطر كـ"دولة عدو"، وعلى أن تسري عليها جميع الأحكام الواردة في القانون الإسرائيلي المتعلقة بالدول المعادية، في مختلف أشكال التشريع.

يطلق حزب "يش عتيد" على المشروع اسم "قانون أوريخ" نسبة إلى مستشار نتنياهو، ويهدف لتقديم تعريف شامل لمصطلح "دولة عدو"، الذي يفتقده القانون الإسرائيلي حالياً.

ويتضمن المشروع الإشارة إلى نصوص سابقة مثل "أمر التجارة مع العدو 1939" ومواد قانون العقوبات التي تحدد العدو وتشمل العقوبات على المساعدة أو التعاون معه، إضافةً إلى بند يمنع مرشحي الكنيست دعم دولة عدو أو التواجد فيها بشكل غير قانوني خلال السنوات السبع السابقة لترشحهم.