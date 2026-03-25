الكنيست الإسرائيلي يصوّت اليوم على مشروع قانون لتصنيف قطر "دولة عدو"

كتب : وكالات

12:22 م 25/03/2026

وزير المالية الإسرائيلي السابق يائير لابيد

يصوّت الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء في قراءة تمهيدية على مشروع القانون الذي قدّمه زعيم المعارضة يائير لابيد، والذي يحمل عنوان: "إعلان قطر دولة عدو".

وينصّ المشروع، الذي يتضمن بنداً واحداً فقط، على تعريف قطر كـ"دولة عدو"، وعلى أن تسري عليها جميع الأحكام الواردة في القانون الإسرائيلي المتعلقة بالدول المعادية، في مختلف أشكال التشريع.

يطلق حزب "يش عتيد" على المشروع اسم "قانون أوريخ" نسبة إلى مستشار نتنياهو، ويهدف لتقديم تعريف شامل لمصطلح "دولة عدو"، الذي يفتقده القانون الإسرائيلي حالياً.

ويتضمن المشروع الإشارة إلى نصوص سابقة مثل "أمر التجارة مع العدو 1939" ومواد قانون العقوبات التي تحدد العدو وتشمل العقوبات على المساعدة أو التعاون معه، إضافةً إلى بند يمنع مرشحي الكنيست دعم دولة عدو أو التواجد فيها بشكل غير قانوني خلال السنوات السبع السابقة لترشحهم.

