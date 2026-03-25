إيران تقر بالخطأ في قصف البيشمركة بعد مقتل 6 عناصر

كتب : وكالات

01:52 م 25/03/2026

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران "أقرت" بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البيشمركة الذي خلّف أمس الثلاثاء ستة قتلى، كان "عن طريق الخطأ".

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل "بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع جمهورية إيران الإسلامية، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع".

ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.
وأكّد رئيس إقليم كردستان العراق أن الإقليم "ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران"، مضيفاً "نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأرصاد: منخفض جوي قوي وراء أمطار رعدية وسيول محتملة.. والذروة خلال ساعات
أخبار مصر

الأرصاد: منخفض جوي قوي وراء أمطار رعدية وسيول محتملة.. والذروة خلال ساعات
أسامة ربيع: انتظام الملاحة في قناة السويس رغم الطقس السيئ وعبور 39 سفينة
أخبار المحافظات

أسامة ربيع: انتظام الملاحة في قناة السويس رغم الطقس السيئ وعبور 39 سفينة
الطقس السيئ.. أمطار تضرب بورسعيد مع رفع حالة الطوارئ (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

الطقس السيئ.. أمطار تضرب بورسعيد مع رفع حالة الطوارئ (فيديو وصور)

الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
أخبار المحافظات

الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
الرعاية الصحية: رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لمواجهة الأمطار الغزيرة
أخبار مصر

الرعاية الصحية: رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لمواجهة الأمطار الغزيرة

أخبار

المزيد

الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟