أعلنت وزارة الداخلية القطرية إتاحة إمكانية إقامة المناسبات الاجتماعية بما في ذلك حفلات الزواج ومجالس العزاء، في الأماكن المفتوحة، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء، استنادًا إلى التقييم المستمر للأوضاع من قبل الجهات المختصة.

وأكدت الداخلية القطرية ضرورة التقيد بالتعليمات والإجراءات التنظيمية المعتمدة والتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن سلامة الحضور وإقامة هذه المناسبات في أجواء آمنة ومنظمة، كما شددت على أهمية الالتزام بضوابط وإجراءات الأمن والسلامة، وتجنّب أي ممارسات قد تُعرّض الأفراد أو المجتمع للخطر.