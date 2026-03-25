قطر تسمح بإقامة المناسبات الاجتماعية في الأماكن المفتوحة

كتب : وكالات

01:31 م 25/03/2026

أعلنت وزارة الداخلية القطرية إتاحة إمكانية إقامة المناسبات الاجتماعية بما في ذلك حفلات الزواج ومجالس العزاء، في الأماكن المفتوحة، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء، استنادًا إلى التقييم المستمر للأوضاع من قبل الجهات المختصة.

وأكدت الداخلية القطرية ضرورة التقيد بالتعليمات والإجراءات التنظيمية المعتمدة والتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن سلامة الحضور وإقامة هذه المناسبات في أجواء آمنة ومنظمة، كما شددت على أهمية الالتزام بضوابط وإجراءات الأمن والسلامة، وتجنّب أي ممارسات قد تُعرّض الأفراد أو المجتمع للخطر.

