إعلان

مصر في مجلس حقوق الإنسان: لا مبرر للاعتداءات الإيرانية ونحذر من التصعيد

كتب : وكالات

12:52 م 25/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جددت مصر إدانتها الكاملة للاعتداءات التي طالت أمن وسيادة الدول العربية، خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خُصصت لبحث التطورات المرتبطة بالهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن.

وقال مندوب مصر لدى المجلس إن القاهرة تدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربية والأردن، مؤكداً أنه "لا يوجد أي مبرر لهذه الاعتداءات".

وحذر من التداعيات الوخيمة لاستمرار التصعيد العسكري في المنطقة، مشدداً على ما يمثله من تهديد لمقدرات وحقوق شعوبها.

وأكد المندوب المصري ضرورة وقف التصعيد، والحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أسامة ربيع: انتظام الملاحة في قناة السويس رغم الطقس السيئ وعبور 39 سفينة
أخبار المحافظات

أسامة ربيع: انتظام الملاحة في قناة السويس رغم الطقس السيئ وعبور 39 سفينة
نيسان مصر تعلن انتهاء عروض التخفيضات وعودة الأسعار الرسمية لجميع سياراتها
أخبار السيارات

نيسان مصر تعلن انتهاء عروض التخفيضات وعودة الأسعار الرسمية لجميع سياراتها
مفاجأة.. نجل كريستيانو رونالدو في تدريبات ريال مدريد.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

مفاجأة.. نجل كريستيانو رونالدو في تدريبات ريال مدريد.. ما القصة؟
صور رومانسية.. رنا رئيس تخطف الأنظار من أحدث ظهور مع زوجها
زووم

صور رومانسية.. رنا رئيس تخطف الأنظار من أحدث ظهور مع زوجها
بمقشة وابتسامة.. بطولة عامل نظافة تحت الأمطار بكفر الشيخ: "ربنا هو السند"
أخبار المحافظات

بمقشة وابتسامة.. بطولة عامل نظافة تحت الأمطار بكفر الشيخ: "ربنا هو السند"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟