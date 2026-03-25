جددت مصر إدانتها الكاملة للاعتداءات التي طالت أمن وسيادة الدول العربية، خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خُصصت لبحث التطورات المرتبطة بالهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن.

وقال مندوب مصر لدى المجلس إن القاهرة تدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربية والأردن، مؤكداً أنه "لا يوجد أي مبرر لهذه الاعتداءات".

وحذر من التداعيات الوخيمة لاستمرار التصعيد العسكري في المنطقة، مشدداً على ما يمثله من تهديد لمقدرات وحقوق شعوبها.

وأكد المندوب المصري ضرورة وقف التصعيد، والحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.