أفاد مصدر إيراني رفيع لوكالة "رويترز"، الأربعاء، بأن باكستان نقلت إلى طهران مقترحاً أمريكياً، في وقت لا يزال فيه تحديد مكان عقد أي مفاوضات محتملة بين إيران والولايات المتحدة غير محسوم حتى الآن.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الملف، أنه لم يتم الإفصاح عن تفاصيل المقترح، كما لم يؤكد ما إذا كان هو نفسه المقترح الأمريكي المكوّن من 15 بنداً، والذي تناولته تقارير في وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية لإنهاء الحرب.

وأشار المصدر إلى أن تركيا تلعب دوراً في البحث عن مسارات لاحتواء الأزمة، لافتاً إلى أن كلاً من تركيا وباكستان مطروحتان كخيارين محتملين لاستضافة هذه المحادثات.