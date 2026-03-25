إعلان

مصدر إيراني لـ"رويترز": باكستان سلمتنا مقترحًا أمريكياً من 15 بندًا

كتب : محمد جعفر

12:41 م 25/03/2026 تعديل في 01:29 م

قصف ايران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفاد مصدر إيراني رفيع لوكالة "رويترز"، الأربعاء، بأن باكستان نقلت إلى طهران مقترحاً أمريكياً، في وقت لا يزال فيه تحديد مكان عقد أي مفاوضات محتملة بين إيران والولايات المتحدة غير محسوم حتى الآن.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الملف، أنه لم يتم الإفصاح عن تفاصيل المقترح، كما لم يؤكد ما إذا كان هو نفسه المقترح الأمريكي المكوّن من 15 بنداً، والذي تناولته تقارير في وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية لإنهاء الحرب.

وأشار المصدر إلى أن تركيا تلعب دوراً في البحث عن مسارات لاحتواء الأزمة، لافتاً إلى أن كلاً من تركيا وباكستان مطروحتان كخيارين محتملين لاستضافة هذه المحادثات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب على إيران مقترح ترامب الـ 15 وساطة باكستان مضيق هرمز البرنامج النووي الإيراني وقف إطلاق النار مفاوضات إسلام آباد إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الرعاية الصحية: رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لمواجهة الأمطار الغزيرة
أخبار مصر

الأرصاد: منخفض جوي قوي وراء أمطار رعدية وسيول محتملة.. والذروة خلال ساعات
أخبار مصر

الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
أخبار المحافظات

الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
أخبار مصر

صور رومانسية.. رنا رئيس تخطف الأنظار من أحدث ظهور مع زوجها
زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟