فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير قرار يتعلق بصلاحيات الحرب ضد إيران للمرة الثالثة، بعد أن صوّت الأعضاء بـ47 صوتًا مقابل 53 لرفض طرحه للنقاش.

وكان الهدف من القرار هو "توجيه سحب القوات المسلحة الأمريكية من أي أعمال عدائية داخل أو ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يصرّح بها الكونجرس".

وجاء التصويت إلى حد كبير وفقًا للانتماءات الحزبية، حيث كان السيناتور جون فيترمان الديمقراطي الوحيد الذي صوّت ضد القرار. وفي المقابل، كان السيناتور راند بول الجمهوري الوحيد الذي صوّت لصالحه.

فشل للمرة الثالثة

وهذه هي المرة الثالثة التي يفشل فيها مجلس الشيوخ في تمرير قرار يهدف إلى تقييد التحركات العسكرية التي يقوم بها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، والتي يقول منتقدون إنها تحتاج إلى موافقة الكونجرس.

وأكد الديمقراطيون، أنهم سيواصلون طرح قرارات صلاحيات الحرب حتى يوافق الجمهوريون على عقد جلسات استماع علنية بشأن إيران.

وقال السيناتور كريس مورفي، الذي دفع نحو تمرير القرار، قبل التصويت: "بغضّ النظر عن رأيكم في هذه الحرب، يجب أن يكون من غير المقبول بالنسبة لنا جميعًا ألا نعقد جلسة استماع علنية واحدة" حسبما قالت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأضاف، أن الأمريكيين يستحقون معرفة "مبررات هذه الحرب ونهايتها المحتملة".