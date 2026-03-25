للمرة الثالثة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير قرار بشأن الحرب على إيران

كتب : وكالات

11:35 ص 25/03/2026

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير قرار يتعلق بصلاحيات الحرب ضد إيران للمرة الثالثة، بعد أن صوّت الأعضاء بـ47 صوتًا مقابل 53 لرفض طرحه للنقاش.

وكان الهدف من القرار هو "توجيه سحب القوات المسلحة الأمريكية من أي أعمال عدائية داخل أو ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يصرّح بها الكونجرس".

وجاء التصويت إلى حد كبير وفقًا للانتماءات الحزبية، حيث كان السيناتور جون فيترمان الديمقراطي الوحيد الذي صوّت ضد القرار. وفي المقابل، كان السيناتور راند بول الجمهوري الوحيد الذي صوّت لصالحه.

وهذه هي المرة الثالثة التي يفشل فيها مجلس الشيوخ في تمرير قرار يهدف إلى تقييد التحركات العسكرية التي يقوم بها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، والتي يقول منتقدون إنها تحتاج إلى موافقة الكونجرس.

وأكد الديمقراطيون، أنهم سيواصلون طرح قرارات صلاحيات الحرب حتى يوافق الجمهوريون على عقد جلسات استماع علنية بشأن إيران.

وقال السيناتور كريس مورفي، الذي دفع نحو تمرير القرار، قبل التصويت: "بغضّ النظر عن رأيكم في هذه الحرب، يجب أن يكون من غير المقبول بالنسبة لنا جميعًا ألا نعقد جلسة استماع علنية واحدة" حسبما قالت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأضاف، أن الأمريكيين يستحقون معرفة "مبررات هذه الحرب ونهايتها المحتملة".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمود العسيلي يوجه رسالة شكر لـ تركي آل الشيخ .. ماذا قال؟
زووم

محمود العسيلي يوجه رسالة شكر لـ تركي آل الشيخ .. ماذا قال؟
انهيار جزئي لعقار في وكالة الليمون بالإسكندرية.. واستخراج سيدة من تحت الأنقاض-
أخبار المحافظات

انهيار جزئي لعقار في وكالة الليمون بالإسكندرية.. واستخراج سيدة من تحت الأنقاض-
تركي آل الشيخ يمد عرض مسرحية "ماتصغروناش" لـ أكرم حسني بسبب الإقبال الجماهيري
مسرح و تليفزيون

تركي آل الشيخ يمد عرض مسرحية "ماتصغروناش" لـ أكرم حسني بسبب الإقبال الجماهيري
كيف استعدت وزارة الداخلية بخطة استباقية لمواجهة الأمطار الرعدية والسيول؟
حوادث وقضايا

كيف استعدت وزارة الداخلية بخطة استباقية لمواجهة الأمطار الرعدية والسيول؟
"حذف مشاهد جنسية منها".. تعرف على شروط عودة فيلم "سفاح التجمع" للسينمات
سينما

"حذف مشاهد جنسية منها".. تعرف على شروط عودة فيلم "سفاح التجمع" للسينمات

الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟