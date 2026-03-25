نيويورك (أ ش أ)

أكد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن إسرائيل ليست طرفًا في أي محادثات مقررة يتم الحديث عنها بين الولايات المتحدة وإيران خلال هذا الأسبوع في باكستان.

وقال دانون، في تصريحات للصحفيين بالأمم المتحدة، إن إسرائيل والولايات المتحدة تواصلان استهداف مواقع عسكرية داخل إيران، وأن هذه العمليات "حققت الكثير، لكن ليس كل الأهداف".

واتهم المسؤول الإسرائيلي طهران بـ "عدم المصداقية"، مشيرًا إلى أن وزير خارجيتها كان قد صرح قبل أسابيع بأن مدى الصواريخ الإيرانية لا يتجاوز 2000 كيلومتر، في حين أطلقت لاحقًا صاروخًا بلغ مداه نحو 4000 كيلومتر باتجاه جزيرة "دييجو جارسيا" في المحيط الهندي، والتي تضم قاعدة عسكرية بريطانية-أمريكية.

وشدد على أن إسرائيل، في إطار أي مفاوضات محتملة لإنهاء الصراع، مصممة على "ضمان عدم امتلاك إيران قدرات نووية أو صواريخ باليستية".

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة واستمرار العمليات العسكرية بين الجانبين.