كشف مصدر عسكري مطلع لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أن طهران صممت "مفاجآت جديدة" للأيام المقبلة من الحرب، مؤكدا أن تنفيذها سيؤدي إلى "نتائج ضخمة جدا" بساحة الصراع.

"مفاجآت جديدة" في الميدان

أوضح المصدر، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرى أن كافة خياراته العسكرية "باءت بالفشل"، وأنه يبحث الآن عن وسيلة للخروج من "المأزق" الحالي، لذا نقل المعركة من على متن "بوارجه الهاربة" إلى منصات التواصل الاجتماعي.

"إطلاق الكلمات" ونفاد الذخيرة

أشار المصدر العسكري إلى أن ترامب يُدرك جيدا أن مخزونه من الذخائر الدفاعية والهجومية في "وضع سيء للغاية"، وأنه فقد الأمل في تحقيق أي نصر عسكري أو إعادة فتح "مضيق هرمز" بالقوة.

وقال المسؤول الإيراني: "مع تراجع مخزونه من السلاح، لجأ ترامب إلى إطلاق الكلمات وهو أمر لن يجلب له سوى المزيد من الخزي".

نصيحة لترامب: "راقب السماء وأسعار النفط"

شدد المصدر على أن إيران أعدت مفاجآت للأيام القادمة ستجعل نتائج الحرب "أكثر وضوحا من أي وقت مضى"، واصفا وعود ترامب بالاتفاق الوشيك بـ "الخاوية".

ووجّه المصدر الإيراني رسالة حادة للرئيس الأمريكي قائلا: "على ترامب أن يرفع رأسه قليلا من هاتفه وشبكات التواصل الاجتماعي، وليراقب من الآن فصاعدا السماء وقاعات البورصة وأسعار النفط فقط".

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.