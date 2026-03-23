إعلان

إيران تُكذب ترامب: "لا مفاوضات مع أمريكا" ومزاعم التقدم لا أساس لها

كتب : مصطفى الشاعر

06:41 م 23/03/2026

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، وجود أي "مفاوضات جارية" مع الولايات المتحدة، مكذّبا ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول حدوث "تقدم كبير" في المحادثات بين الطرفين.

نفي قاطع لـ "مزاعم التقدم"

بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أكد بقائي، اليوم الإثنين، أن طهران لم تعقد أي لقاءات أو محادثات مع الجانب الأمريكي طوال الـ 24 يوما الماضية من عمر ما وصفها بـ "الحرب المفروضة".

رسائل عبر "دول صديقة"

وفي رده على سؤال حول تراجع واشنطن عن تهديداتها للبنية التحتية، كشف بقائي، أن طهران تلقت رسائل خلال الأيام الماضية عبر "دول صديقة"، تتضمن طلبا أمريكيا لفتح باب التفاوض لإنهاء الحرب.

وأوضح المتحدث الإيراني، أن طهران ردت على هذه الرسائل بـ "شكل مناسب" يتماشى مع "مواقف البلاد المبدئية"، مشددا على أن الرد تضمن تحذيرات شديدة من عواقب وخيمة في حال المساس بالمنشآت الحيوية.

خط أحمر حول "الطاقة وهرمز"

حذّر المتحدث باسم الخارجية من أن أي عمل يستهدف بنية الطاقة التحتية في إيران سيواجه بردا "حاسما وفوريا وفعالا" من قِبل القوات المسلحة.

كما جدد بقائي التأكيد على أن موقف طهران من "مضيق هرمز" وشروط إنهاء الحرب "لم يتغير"، ردا على مقترحات ترامب السابقة حول الإدارة المشتركة للممر الملاحي العالمي.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب المحادثات الإيرانية الأمريكية حرب إيران إيران وأمريكا الحرب في إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صفقة الـ230 مليون جنيه.. "الداخلية" تُحبط تهريب 3 أطنان مخدرات في السويس
حوادث وقضايا

خاص| بعد سحبه من السينمات.. كواليس مفاوضات صناع "سفاح التجمع" مع الرقابة
زووم

ليس المرشد الأعلى.. ترامب: نتحدث مع مسؤول إيراني محترم
شئون عربية و دولية

شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان..
أخبار المحافظات

المشدد 6 سنوات لرئيس النادي الإسماعيلي السابق "نصر أبو الحسن"
أخبار المحافظات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تبدأ برنامج حفر 4 آبار غاز جديدة بشراكة عالمية
ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات مثمرة مع إيران لوقف شامل للحرب
صواريخ إيران تهز "حصن ديمونة".. لماذا فشلت مظلة إسرائيل الدفاعية؟
مواعيد عمل المترو والقطار الخفيف بعد انتهاء إجازة العيد
شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان.. والأبناء تأثروا بها نفسيًا
تحرك حاسم.. إزالة تعديات بـ 21 محافظة وتنفيذ قرارات فورية