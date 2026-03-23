نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، وجود أي "مفاوضات جارية" مع الولايات المتحدة، مكذّبا ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول حدوث "تقدم كبير" في المحادثات بين الطرفين.

نفي قاطع لـ "مزاعم التقدم"

بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أكد بقائي، اليوم الإثنين، أن طهران لم تعقد أي لقاءات أو محادثات مع الجانب الأمريكي طوال الـ 24 يوما الماضية من عمر ما وصفها بـ "الحرب المفروضة".

رسائل عبر "دول صديقة"

وفي رده على سؤال حول تراجع واشنطن عن تهديداتها للبنية التحتية، كشف بقائي، أن طهران تلقت رسائل خلال الأيام الماضية عبر "دول صديقة"، تتضمن طلبا أمريكيا لفتح باب التفاوض لإنهاء الحرب.

وأوضح المتحدث الإيراني، أن طهران ردت على هذه الرسائل بـ "شكل مناسب" يتماشى مع "مواقف البلاد المبدئية"، مشددا على أن الرد تضمن تحذيرات شديدة من عواقب وخيمة في حال المساس بالمنشآت الحيوية.

خط أحمر حول "الطاقة وهرمز"

حذّر المتحدث باسم الخارجية من أن أي عمل يستهدف بنية الطاقة التحتية في إيران سيواجه بردا "حاسما وفوريا وفعالا" من قِبل القوات المسلحة.

كما جدد بقائي التأكيد على أن موقف طهران من "مضيق هرمز" وشروط إنهاء الحرب "لم يتغير"، ردا على مقترحات ترامب السابقة حول الإدارة المشتركة للممر الملاحي العالمي.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.