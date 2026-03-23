تركيا تكثّف تحركاتها الدبلوماسية لإنهاء الحرب في إيران

كتب : محمود الطوخي

06:04 م 23/03/2026

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

تكثف تركيا جهودها الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في إيران، من خلال سلسلة اتصالات مكثفة أجراها وزير الخارجية هاكان فيدان مع نظرائه على المستويين الإقليمي والدولي.

اتصالات مكثفة ضمن مساعي إنهاء الحرب في إيران

وأجرى فيدان أكثر من 12 مكالمة هاتفية خلال الـ48 ساعة الماضية، استنادا إلى بيانات حركة الاتصالات الهاتفية الصادرة عن وزارة الخارجية.

وكشفت قناة "سي إن إن" نقلا عن مصدر دبلوماسي تركي، أن فيدان أجرى يوم الأحد اتصالات منفصلة مع نظيريه الإيراني والمصري، إلى جانب مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، مبينا أنه "تمت مناقشة خطوات تهدف إلى وقف الحرب".

الدبلوماسية الهاتفية وتطورات الحرب في إيران

وشملت اتصالات فيدان الهاتفية أمس محادثات مع وزير خارجية قطر، ووزير خارجية السعودية، فضلا عن مسؤولين باكستانيين، إذ قاموا بـ"تقييم الجهود الجارية لإنهاء الحرب".

وامتدت الدبلوماسية الهاتفية اليوم لتشمل مكالمات مع قادة في مصر والنرويج، حيث "ركزت المناقشات على الجهود المبذولة لوقف الحرب"، وفقا لما ذكره المصدر الدبلوماسي.

رسائل متبادلة لاحتواء تداعيات الحرب في إيران

ونقل أشخاص مطلعون على المحادثات أن كلا من تركيا ومصر نقلتا رسائل بين الأطراف كجزء من جهد أوسع لتهدئة التوترات المتصاعدة حول البنية التحتية

الرئيسية للطاقة ومرافق الطاقة.

