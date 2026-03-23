بعد اندلاع النيران فيها.. حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل جزيرة كريت لإجراء إصلاح بها

كتب : د ب أ

05:59 م 23/03/2026

الطائرات الأمريكية جيرالد فورد

دخلت حاملة الطائرات "يو اس اس" جيرالد فورد، أكبر وأحدث حاملة طائرات أمريكية، منطقة خليج سودا قبالة جزيرة كريت من أجل أعمال إصلاح، حسبما قالت مصادر عسكرية.

وأكد المصدر العسكري، لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الإثنين، أن حاملة الطائرات ستخضع لأعمال إصلاح في القاعدة الأمريكية على الجزيرة بعد عودتها من البحر الأحمر في ظل الحرب في إيران.

وكان حريق غير مرتبط بالعمل العسكري قد اندلع في غرفة غسيل الملابس مطلع الشهر الجاري، وتم السيطرة عليه.

كما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الحاملة كانت تواجه مشاكل تتعلق بانسداد المراحيض.


ويذكر أنه تم نشر الحاملة في الشرق الأوسط خلال فبراير الماضي في ظل التوترات بشأن برامج إيران النووية والصاروخية، التي وصلت ذروتها بشن الولايات المتحدة و إسرائيل هجوما على إيران في 28 فبراير الماضي.

ونقلت وسائل إعلام يونانية عن مصادر بالبحرية اليونانية بالقاعدة إنه من المتوقع أن تستغرق الإصلاحات ما لا يقل عن أسبوع.

