اسطنبول (أ ب)

تسبب انفجار للغاز الطبيعي في منطقة الفاتح بوسط اسطنبول في انهيار مبنيين اليوم الأحد،

وتم إرسال فرق البحث والإنقاذ على الفور إلى موقع الانفجار الذي وقع ظهرا وتأكدوا أن هناك تسعة أشخاص محاصرون تحت الأنقاض.

وقال حاكم إسطنبول داود جول إنه تم إنقاذ سبعة أشخاص ويتلقون العلاج في مستشفيات قريبة. وذكرت قناة (تي.آر.تي) الإخبارية الحكومية أنه تم إنقاذ شخص ثامن ونقله إلى المستشفى. ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية للعثور على الشخص المفقود.

وذكرت قناة (تي.آر.تي) أن جميع الناجين ليسوا في حالة حرجة.

وكان أحد المبنيين المنهارين مكونا من طابقين والآخر من طابق واحد.





