تركيا.. انهيار مبنيين بسبب انفجار للغاز الطبيعي في اسطنبول

كتب : مصراوي

06:16 م 22/03/2026 تعديل في 06:27 م

انفجار غاز طبيعي ضخم في تركيا - ارشيفية

اسطنبول (أ ب)

تسبب انفجار للغاز الطبيعي في منطقة الفاتح بوسط اسطنبول في انهيار مبنيين اليوم الأحد،

وتم إرسال فرق البحث والإنقاذ على الفور إلى موقع الانفجار الذي وقع ظهرا وتأكدوا أن هناك تسعة أشخاص محاصرون تحت الأنقاض.

وقال حاكم إسطنبول داود جول إنه تم إنقاذ سبعة أشخاص ويتلقون العلاج في مستشفيات قريبة. وذكرت قناة (تي.آر.تي) الإخبارية الحكومية أنه تم إنقاذ شخص ثامن ونقله إلى المستشفى. ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية للعثور على الشخص المفقود.

وذكرت قناة (تي.آر.تي) أن جميع الناجين ليسوا في حالة حرجة.

وكان أحد المبنيين المنهارين مكونا من طابقين والآخر من طابق واحد.



فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد اختبارات شهر مارس 2026 لصفوف النقل بعد التعديل
مدارس

موعد اختبارات شهر مارس 2026 لصفوف النقل بعد التعديل
تشييع جثامين ضحايا مذبحة كرموز بعد كشف تفاصيل صادمة (صور)
أخبار المحافظات

تشييع جثامين ضحايا مذبحة كرموز بعد كشف تفاصيل صادمة (صور)
آخر موعد لتقديم طلبات الدمج التعليمي لطلاب الثانوية العامة 2026
مدارس

آخر موعد لتقديم طلبات الدمج التعليمي لطلاب الثانوية العامة 2026
مسؤولون إسرائيليون: حرب إيران قد تنتهي بإعلان انتصار "الجميع"
شئون عربية و دولية

مسؤولون إسرائيليون: حرب إيران قد تنتهي بإعلان انتصار "الجميع"
لجميع المراحل.. مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026
مدارس

لجميع المراحل.. مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026

لحظة بلحظة.. الزمالك 2- 0 أوتوهو.. بداية الشوط الثاني
"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
بيان هام من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في دول الخليج
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة