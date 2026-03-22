أعلن التلفزيون الإيراني، أن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت مساء اليوم الأحد، موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

إطلاق صفارات الإنذار

وفي المقابل، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بصدور إنذار مبكر إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه ديمونة ومنطقة النقب جنوبي إسرائيل.

פיצוץ מחוץ לאטמוספירה: הטיל האיראני ששוגר לדרום יורט באמצעות מערכת חץ | צפו בתיעוד@VeredPelman pic.twitter.com/9lrvhVptUF — כאן חדשות (@kann_news) March 22, 2026

كما أعلنت الجبهة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار في نهاريا شمالي إسرائيل، مع محاولات لاعتراض طائرة مسيّرة، إضافة إلى تفعيل صفارات الإنذار في بلدات بالجليل الغربي بعد رصد تسلل مسيّرة.

اعتراض صاروخ إيراني

من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن منظومة "حيتس" اعترضت الصاروخ الإيراني الأخير الذي أُطلق باتجاه جنوب إسرائيل.