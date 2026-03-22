(د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد أن سلاح الجو نفذ ضربات واسعة النطاق استهدفت العاصمة طهران.

استهداف مواقع إنتاج وتخزين الأسلحة الإيرانية

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الأهداف شملت مواقع لإنتاج وتخزين الأسلحة، وقاعدة عسكرية تُستخدم لتدريب الجنود وتخزين أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

استهداف مقر إضافي لوزارة الاستخبارات الإيرانية

كما استهدف الجيش الإسرائيلي مقرا إضافيا لوزارة الاستخبارات، ومقر الطوارئ التابع لقوات الأمن الداخلي.

ومنذ الـ28 من فبرايرالماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات تستهدف القضاء على القدرات العسكرية والنووية الإيرانية، والتي أسفرت الهجمات أيضا عن اغتيال المرشد الإيراني على خامنئي وعدد من كبار القادة السياسيين والعسكريين.

من جانبها، ترد إيران بشن هجمات تستهدف اسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في دول خليجية غير أن هذه الهجمات ألحقت أضراراً بأعيان مدنية، شملت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية ومباني متعددة، بحسب بيانات رسمية للدول المتضررة.