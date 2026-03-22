جيش الاحتلال يعلن استهداف قاعدة عسكرية في إيران

كتب : مصراوي

07:54 م 22/03/2026

سلاح الجو الإسرائيلي

(د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد أن سلاح الجو نفذ ضربات واسعة النطاق استهدفت العاصمة طهران.

استهداف مواقع إنتاج وتخزين الأسلحة الإيرانية

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الأهداف شملت مواقع لإنتاج وتخزين الأسلحة، وقاعدة عسكرية تُستخدم لتدريب الجنود وتخزين أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

استهداف مقر إضافي لوزارة الاستخبارات الإيرانية

كما استهدف الجيش الإسرائيلي مقرا إضافيا لوزارة الاستخبارات، ومقر الطوارئ التابع لقوات الأمن الداخلي.

ومنذ الـ28 من فبرايرالماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات تستهدف القضاء على القدرات العسكرية والنووية الإيرانية، والتي أسفرت الهجمات أيضا عن اغتيال المرشد الإيراني على خامنئي وعدد من كبار القادة السياسيين والعسكريين.

من جانبها، ترد إيران بشن هجمات تستهدف اسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في دول خليجية غير أن هذه الهجمات ألحقت أضراراً بأعيان مدنية، شملت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية ومباني متعددة، بحسب بيانات رسمية للدول المتضررة.

"فرحة وابتسامة".. أنشطة متنوعة لقصور الثقافة بالإسكان البديل احتفالا بالعيد
"فرحة وابتسامة".. أنشطة متنوعة لقصور الثقافة بالإسكان البديل احتفالا بالعيد
"باب خروج" ترامب من حرب إيران.. هل يُنهي الصراع قبل أن يبتلعه؟
حريق ضخم يلتهم مخزني دراجات وبلاستيك و3 عشش في منشأة ناصر
وصول الإعلانات إلى تطبيق الدردشة "شات جي بي تي".. تفاصيل
آخر موعد لتقديم طلبات الدمج التعليمي لطلاب الثانوية العامة 2026

