نقلت مجلة نيوزويك الأمريكية عن مسؤولون إسرائيليون، أن الحرب ضد إيران قد تنتهي مع بقاء النظام الإيراني.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون، أن النظام الإيراني بنى منظومة أمنية ضخمة على مدى عقود، مؤكدًا أنه قد يعتبر نفسه منتصرا إذا تمكن من البقاء.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون، أن انتهاء الحرب مع بقاء النظام الأيراني، يخلق روايات محبطة داخل الإدارة الإسرائيلية والأمريكية، بسبب الأهداف غير المتكافئة وتباطؤ وتيرة الانتصارات البارزة منذ المراحل الأولى للحرب.

إيران تتبنى رواية الانتصار

وأوضح المسؤول العسكري، أن وسائل الإعلام الإيرانية تتبنى رواية الانتصار وتقول: "إذا نجوا، فهذا يعني أن إسرائيل وأمريكا قد خسرتا".

وتابع المسؤول العسكري الإسرائيلي: "أعتقد أن هناك سيناريو تنتهي فيه هذه الحرب بوضع يعتقد فيه النظام الإيراني أنه انتصر، وهو لا يكذب، بل هو صادق مع نفسه. وكذلك تعتقد إسرائيل والولايات المتحدة أنهما انتصرتا، وهما أيضاً لا تكذبان، بل هما صادقتان مع أنفسهما".

