مسؤولون إسرائيليون: حرب إيران قد تنتهي بإعلان انتصار "الجميع"

كتب : عبدالله محمود

07:26 م 22/03/2026

سلاح الجو الاسرائيلي

نقلت مجلة نيوزويك الأمريكية عن مسؤولون إسرائيليون، أن الحرب ضد إيران قد تنتهي مع بقاء النظام الإيراني.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون، أن النظام الإيراني بنى منظومة أمنية ضخمة على مدى عقود، مؤكدًا أنه قد يعتبر نفسه منتصرا إذا تمكن من البقاء.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون، أن انتهاء الحرب مع بقاء النظام الأيراني، يخلق روايات محبطة داخل الإدارة الإسرائيلية والأمريكية، بسبب الأهداف غير المتكافئة وتباطؤ وتيرة الانتصارات البارزة منذ المراحل الأولى للحرب.

وأشار مسؤول عسكري إسرائيلي، إلى أن إيران دولة ضخمة قامت ببناء مؤسسة أمنية كبيرة على مدى عقود، مؤكدًا أنهم في هذا الوقت يعتبرون أنفسهم منتصرين إذا ما تمكنوا بقاء النظام الإيراني.

إيران تتبنى رواية الانتصار

وأوضح المسؤول العسكري، أن وسائل الإعلام الإيرانية تتبنى رواية الانتصار وتقول: "إذا نجوا، فهذا يعني أن إسرائيل وأمريكا قد خسرتا".

وتابع المسؤول العسكري الإسرائيلي: "أعتقد أن هناك سيناريو تنتهي فيه هذه الحرب بوضع يعتقد فيه النظام الإيراني أنه انتصر، وهو لا يكذب، بل هو صادق مع نفسه. وكذلك تعتقد إسرائيل والولايات المتحدة أنهما انتصرتا، وهما أيضاً لا تكذبان، بل هما صادقتان مع أنفسهما".

الحرب على إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط الهجمات الإيرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"رفقة عباس".. حسن شحاتة يخطف الأنظار في مباراة الزمالك وأوتوهو بكأس الكونفدرالية
رياضة محلية

"رفقة عباس".. حسن شحاتة يخطف الأنظار في مباراة الزمالك وأوتوهو بكأس الكونفدرالية
موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على أوتوهو في كأس الكونفدرالية
رياضة محلية

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على أوتوهو في كأس الكونفدرالية
لجميع المراحل.. مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026
مدارس

لجميع المراحل.. مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026
وصول الإعلانات إلى تطبيق الدردشة "شات جي بي تي".. تفاصيل
أخبار و تقارير

وصول الإعلانات إلى تطبيق الدردشة "شات جي بي تي".. تفاصيل
نهاية مثيرة لفيديو طفل يقود توك توك في أبو النمرس
حوادث وقضايا

نهاية مثيرة لفيديو طفل يقود توك توك في أبو النمرس

"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
بيان هام من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في دول الخليج
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة