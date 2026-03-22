اكتشف باحثون من جوجل وiVerify وLookout تقنية جديدة تسمى "DarkSword"، قادرة على اختراق أي هاتف آيفون بمجرد زيارة مستخدم لموقع إلكتروني مصاب، دون الحاجة لتنزيل أي ملفات أو الضغط على روابط مشبوهة، وفقا لتقرير مجلة وايرد.

خطر يهدد مئات ملايين هواتف آيفون

وتستهدف الأداة نظام التشغيل iOS 18، الذي لا يزال يستخدمه ما يقرب من ربع مستخدمي آيفون، أي ما يعادل بين 220 إلى 270 مليون جهاز حول العالم، مما يعرض ملايين الأشخاص لفقدان جميع بياناتهم بمجرد زيارة موقع مصاب.

ويمكن لـ "DarkSword" سرقة كلمات المرور، والصور، والمحادثات من تطبيقات مثل واتساب، تيليجرام وiMessage، بالإضافة إلى سجل التصفح وبيانات الصحة.

وتشمل قائمة البيانات المحتملة محافظ العملات الرقمية، ما يشير إلى أن الأداة قد تستخدم لأغراض مالية وليس التجسس فقط.

طريقة عمل خبيثة وغير مسبوقة

ما يجعل "DarkSword" خطيرة هو أنها لا تترك برامج تجسس دائمة على الجهاز، بل تستغل عمليات النظام نفسها لسرقة البيانات ثم تختفي بعد إعادة التشغيل، ما يشبه "اقتحام سريع وسرقة فورية" للبيانات الشخصية.

برامج تجسس

وقال روكي كول، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة iVerify: "قد يتعرض عدد كبير من مستخدمي iOS لسرقة جميع بياناتهم الشخصية لمجرد زيارة موقع إلكتروني شهير".

ويضيف الباحثون أن الشفرة المستخدمة في "DarkSword" كانت متاحة بشكل مكشوف على المواقع المصابة، ما يعني أن أي مخترق يمتلك الخبرة يمكنه نسخها واستهداف هواتف آيفون على الفور.

اختراق الهواتف

ويحذر خبراء الأمن السيبراني من أن أدوات الاختراق المتقدمة، التي كانت في السابق مقتصرة على استهداف الصحفيين أو السياسيين، أصبحت الآن متاحة على نطاق واسع في السوق السوداء، مما يجعل المستخدمين العاديين في دائرة الخطر أيضا.

