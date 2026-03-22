هجوم صاروخي إيراني على تل أبيب وإصابة 15 إسرائيليًا

كتب : محمد جعفر

01:06 م 22/03/2026 تعديل في 01:14 م

رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً صاروخياً باليستياً جديداً من إيران، يستهدف منطقة إيلات في جنوب إسرائيل.

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن 15 شخصاً أصيبوا في الهجوم الصاروخي الإيراني على وسط إسرائيل، ومعظمهم مصابون بجروح طفيفة.

القنابل العنقودية توسّع نطاق الأضرار

وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، حمل الصاروخ الباليستي رأسًا حربيًا من القنابل العنقودية، مما أدى إلى انتشار قنابل صغيرة على مساحة واسعة.

أعلنت مستشفى سوروكا العسكري في تل أبيب أن أربعة من أصل سبعة أشخاص أصيبوا في الهجوم ونُقلوا إلى المستشفى حالتهم متوسطة.

أخطر الإصابات لرجل خمسيني جراء انفجار مباشر

وأشارت الهيئة إلى أن أخطر إصابة عالجتها كانت لرجل يبلغ من العمر 53 عاماً في حالة متوسطة بعد تعرضه لانفجار.

