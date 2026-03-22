قدمت مصر خالص تعازيها وصادق مواساتها لدولتى قطر وتركيا في ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية للدوحة.

مصر تؤكد تضامنها مع قطر وتركيا في هذا الظرف الأليم

وأعربت مصر في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص تعازيها للبلدين بعد سقوط عدد من الضحايا، وتابعت: " نتقدم بأصدق التعازي إلى أسر الضحايا وذويهم، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".

وأكدت مصر تضامنها مع دولتى قطر وتركيا في هذا الظرف الأليم، ووقوفها إلى جانب حكومتي وشعبي البلدين.

هوية ضحايا الطائرة المنكوبة

أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن حادث سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم ثلاثة من القوات القطرية وثلاثة مواطنين أتراك، من بينهم ضابط عسكري ومدنيان.

وأوضحت الوزارة أن طياراً قطرياً لا يزال في عداد المفقودين، بعد أن كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن الحادث نجم عن "عطل فني".

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية القطرية، في بيان صادر اليوم الأحد، أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من انتشال ستة من أصل سبعة أشخاص كانوا على متن المروحية، وقد تبين وفاتهم جميعاً.