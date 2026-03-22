إعلان

مصر تعزي قطر وتركيا في ضحايا حادث الطائرة

كتب : محمد جعفر

01:26 م 22/03/2026

وزارة الخارجية المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قدمت مصر خالص تعازيها وصادق مواساتها لدولتى قطر وتركيا في ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية للدوحة.

مصر تؤكد تضامنها مع قطر وتركيا في هذا الظرف الأليم

وأعربت مصر في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص تعازيها للبلدين بعد سقوط عدد من الضحايا، وتابعت: " نتقدم بأصدق التعازي إلى أسر الضحايا وذويهم، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".

وأكدت مصر تضامنها مع دولتى قطر وتركيا في هذا الظرف الأليم، ووقوفها إلى جانب حكومتي وشعبي البلدين.

هوية ضحايا الطائرة المنكوبة

أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن حادث سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم ثلاثة من القوات القطرية وثلاثة مواطنين أتراك، من بينهم ضابط عسكري ومدنيان.

وأوضحت الوزارة أن طياراً قطرياً لا يزال في عداد المفقودين، بعد أن كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن الحادث نجم عن "عطل فني".

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية القطرية، في بيان صادر اليوم الأحد، أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من انتشال ستة من أصل سبعة أشخاص كانوا على متن المروحية، وقد تبين وفاتهم جميعاً.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

