"سيئ للغاية".. أول رد فعل من وائل جمعة بعد هزيمة الأهلي أمام الترجي التونسي

في تحرك سريع عقب الإخفاق القاري، يدرس مجلس إدارة الأهلي مصير المدير الفني الدنماركي ييس توروب، بعد وداع الفريق منافسات دوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة مفاجئة على ملعبه أمام الترجي التونسي بنتيجة (3-2)، ليودع البطولة بمجموع (4-2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي يبحث رحيل توروب بشكل ودي

وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء، عن عقد اجتماع حاسم اليوم الأحد، يجمع كلًا من ياسين منصور نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، مع المدرب الدنماركي، لبحث مستقبله مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الاتجاه السائد داخل إدارة الأهلي يميل إلى إنهاء التعاقد مع توروب بالتراضي، من خلال التوصل لاتفاق مع محاميه، لتفادي أي أزمات قانونية محتملة.

ومن المنتظر أن تسفر نتائج هذا الاجتماع عن تحديد القرار النهائي بشأن الجهاز الفني، في ظل حالة من عدم الرضا عقب الخروج الأفريقي، وما صاحبه من تراجع في الأداء والنتائج.