مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

أوتوهو أويو

كأس كاراباو

أرسنال

- -
18:30

مانشستر سيتي

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

فاركو

جميع المباريات

بتحرك عبدالحفيظ.. أول إجراء من الأهلي تجاه توروب بعد الخروج الأفريقي

كتب : مصراوي

11:57 ص 22/03/2026
    ياس توروب مدرب الأهلي
    ياس توروب
    ييس توروب من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية
    ياس توروب مدرب الأهلي (5)
    ياس توروب مدرب الأهلي (1)
    ياس توروب مدرب الأهلي (3)
    ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي (3)

في تحرك سريع عقب الإخفاق القاري، يدرس مجلس إدارة الأهلي مصير المدير الفني الدنماركي ييس توروب، بعد وداع الفريق منافسات دوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي.

وكان الأهلي قد تلقى خسارة مفاجئة على ملعبه أمام الترجي التونسي بنتيجة (3-2)، ليودع البطولة بمجموع (4-2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي يبحث رحيل توروب بشكل ودي

وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء، عن عقد اجتماع حاسم اليوم الأحد، يجمع كلًا من ياسين منصور نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، مع المدرب الدنماركي، لبحث مستقبله مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الاتجاه السائد داخل إدارة الأهلي يميل إلى إنهاء التعاقد مع توروب بالتراضي، من خلال التوصل لاتفاق مع محاميه، لتفادي أي أزمات قانونية محتملة.

ومن المنتظر أن تسفر نتائج هذا الاجتماع عن تحديد القرار النهائي بشأن الجهاز الفني، في ظل حالة من عدم الرضا عقب الخروج الأفريقي، وما صاحبه من تراجع في الأداء والنتائج.

توروب الأهلي سيد عبدالحفيظ دوري أبطال أفريقيا

بالخطوات.. كيف يتم تحديث الساعة والتاريخ في عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
أخبار مصر

بالخطوات.. كيف يتم تحديث الساعة والتاريخ في عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص 5 سيارات أوتوماتيك جديدة في مصر
أخبار السيارات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص 5 سيارات أوتوماتيك جديدة في مصر
الثلوج تتساقط.. أجواء أوروبية تسيطر على أعلى قمة جبلية في مصر -صور
أخبار المحافظات

الثلوج تتساقط.. أجواء أوروبية تسيطر على أعلى قمة جبلية في مصر -صور
ثلاثي هجومي.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة أوتوهو بالكونفدرالية
رياضة محلية

ثلاثي هجومي.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة أوتوهو بالكونفدرالية
هل تواصل الأهلي مع حسام البدري لخلافة توروب؟.. مصدر يوضح
رياضة محلية

هل تواصل الأهلي مع حسام البدري لخلافة توروب؟.. مصدر يوضح

