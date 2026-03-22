بين تلاوة القرآن وأزيز الرصاص.. نهاية دامية لمعلمَين في قنا

في لحظات السكون التي تسبق أذان المغرب، مساء الأربعاء قبل الماضي، بإحدى قرى محافظة قنا، جلس المدرس "ممدوح أ." (45 عامًا) أمام منزله ممسكًا بالمصحف، يتلو آيات من القرآن في هدوء، بينما كان جاره "سيد أ."، المدرس الأول لمادة الرياضيات، بالقرب منه.

ظهور مفاجئ وإطلاق نار

فجأة شقّ صمت الشارع صوت دراجة نارية توقفت على مسافة قريبة. لم ينتبه الرجلان في البداية، وظناها كغيرها من الدراجات التي تمر في طرقات القرية.

لكن بعد لحظات، ظهر ثلاثة رجال بوجوه مغطاة. ملثمون. خطواتهم سريعة وحاسمة. لم يتحدثوا ولم يترددوا.

في لحظة خاطفة ارتفعت الأسلحة، و دوّى صوت الرصاص في الشارع الضيق كأنه صاعقة كسرت هدوء القرية.

سقوط الضحيتين

أصيب ممدوح بالطلقات الأولى وسقط عن مقعده قبل أن يستوعب ما يحدث. حاول أن يرفع يده أو يصرخ، لكن جسده خذله.

أما سيد، الذي نهض مذعورًا، فقد أصابته رصاصة استقرت في صدره. ترنح خطوة ثم أخرى قبل أن يهوي على الأرض. في ثوانٍ انتهى كل شيء، واختفى المسلحون كما ظهروا.

محاولات إنقاذ فاشلة

خرج الأهالي مذعورين من بيوتهم. كان ممدوح غارقًا في دمائه بلا حراك، بينما كان سيد لا يزال يتنفس بصعوبة. حاول بعض الأهالي إسعافه ونقله سريعًا، إلا أن إصابته كانت بالغة، ليفارق الحياة بعد وقت قصير متأثرًا بجراحه.

خلفية ثأرية وراء الجريمة

وكشفت التحريات الأولية أن الجريمة وقعت على خلفية خصومة ثأرية استهدفت المجني عليه الأول، إلا أن رصاصات الغدر لم تفرّق بين المستهدف وغيره، فأصابت الثاني.

ضبط المتهم

وبحسب التحريات، فإن المتهم بارتكاب الواقعة يُدعى محمد.ع.أ (30 عامًا). وتمكنت قوة أمنية من ضبطه.

التحقيقات مستمرة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث كاملة.

بعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يتم تجديد حبسه لمدة 15 يوما.