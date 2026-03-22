"الزيادة الثانية خلال أسبوعين".. سريلانكا ترفع أسعار الوقود بنسبة 25%

كتب : مصراوي

01:51 م 22/03/2026

أسعار الوقود

قررت حكومة سريلانكا رفع أسعار الوقود بنحو 25%، موضحة أن القرار جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية، وتراجع المخزون المتاح في البلاد بسبب هلع الشراء في الأسابيع الأخيرة.

وبعد الزيادة الأخيرة - وهي الثانية خلال أسبوعين - ارتفعت أسعار الوقود المحلية بنحو الثلث منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

كما اتخذت الدولة الجزيرة إجراءات أخرى، من بينها اتباع نظام تقنين صارم للوقود، وإغلاق المدارس والجامعات والمكاتب الحكومية أيام الأربعاء من كل أسبوع.

ولا تزال السيارات تنتظر في طوابير طويلة أمام محطات التزود بالوقود في أنحاء البلاد

AFP

