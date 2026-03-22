حث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة العالم على إشراك بلدانهم في الحملة العسكرية الإسرائيلية الأمريكية المشتركة ضد إيران، مستشهداً بإطلاق طهران الصاروخي الأخير الذي استهدف القاعدة العسكرية البريطانية الأمريكية في المحيط الهندي في دييجو جارسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف نتنياهو خلال زيارته لموقع الضربة الصاروخية في مدينة عراد جنوب الأراضي المحتلة: "لقد أطلقوا صاروخاً باليستياً عابراً للقارات على دييجو جارسيا، لديهم الآن القدرة على الوصول إلى عمق أوروبا"، وتابع: "إنهم يستهدفون الجميع، ويغلقون ممرًا بحريًا دوليًا، وممرًا حيويًا للطاقة، ويحاولون ابتزاز العالم بأسره، وحان الوقت لكي يتحد قادة بقية الدول".

نتنياهو: بعض الدول بدأت التحرك للانضمام لحرب إيران

وأشار نتنياهو إلى أن بعض الدول بدأت تتحرك نحو الانضمام إلى الحملة، دون تحديد من هم أو بأي صفة، لكنه يضيف أن "هناك حاجة إلى المزيد".