"بعضهم بدأ يتحرك".. نتنياهو: حان الوقت لانضمام قادة دول أخرى للحرب

كتب : محمد جعفر

01:56 م 22/03/2026

بنيامين نتنياهو

حث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة العالم على إشراك بلدانهم في الحملة العسكرية الإسرائيلية الأمريكية المشتركة ضد إيران، مستشهداً بإطلاق طهران الصاروخي الأخير الذي استهدف القاعدة العسكرية البريطانية الأمريكية في المحيط الهندي في دييجو جارسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ترامب يحذر قادة العالم من إيران

وأضاف نتنياهو خلال زيارته لموقع الضربة الصاروخية في مدينة عراد جنوب الأراضي المحتلة: "لقد أطلقوا صاروخاً باليستياً عابراً للقارات على دييجو جارسيا، لديهم الآن القدرة على الوصول إلى عمق أوروبا"، وتابع: "إنهم يستهدفون الجميع، ويغلقون ممرًا بحريًا دوليًا، وممرًا حيويًا للطاقة، ويحاولون ابتزاز العالم بأسره، وحان الوقت لكي يتحد قادة بقية الدول".

نتنياهو: بعض الدول بدأت التحرك للانضمام لحرب إيران

وأشار نتنياهو إلى أن بعض الدول بدأت تتحرك نحو الانضمام إلى الحملة، دون تحديد من هم أو بأي صفة، لكنه يضيف أن "هناك حاجة إلى المزيد".

