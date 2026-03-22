انهيار شبكة الكهرباء في كوبا وانقطاع التيار عن حوالي 10 ملايين ​شخص



وكالات

أعلن مشغل شبكة الكهرباء الوطنية في ​كوبا، أن الشبكة تعرضت ‌لانهيار السبت، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي ​عن حوالي 10 ملايين ​شخص.

يأتي ذلك، في ظل حصار ⁠نفطي تفرضه الولايات المتحدة على الجزيرة، والذي ​أدى إلى شل نظام ​توليد الكهرباء في البلاد، الذي يعاني بالفعل من التقادم.

وهذا ثاني انقطاع للتيار ​الكهربائي على مستوى ​البلاد منذ بدء الحصار الأمريكي، وكان الانقطاع ‌السابق ⁠قد حدث يوم الاثنين الماضي.

وأعلنت شركة "يو إن إي" المشغلة للشبكة ​عن انقطاع ​التيار ⁠على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إنها ​ستواصل نشر أحدث المستجدات.

كانت ​الولايات ⁠المتحدة قد قطعت إمدادات النفط الفنزويلي عن كوبا ⁠وهددت ​بفرض رسوم ​جمركية على الدول التي تشحن الوقود ​إليها.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن عزمه اتخاذ خطوات تجاه كوبا في وقت قريب دون أن يكشف عن طبيعة تلك الخطوات.

وقال ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إن "كوبا في حالة سيئة للغاية. وهم على اتصال مع ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي".

وتابع قائلا: "سنفعل شيئا مع كوبا قريبا جدا، ونحن نركز اهتمامنا على ذلك".

يذكر أن كوبا تواجه أزمة حادة جراء نقص الوقود في الفترة الأخيرة بنتيجة توقف توريدات النفط من فنزويلا في أعقاب إلقاء الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو واتفاقها مع السلطات الفنزويلية بقيادة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز بشأن النفط، والذي يقضي بسيطرة واشنطن على مبيعات النفط الفنزويلي.

وخلال الأشهر الأخيرة أطلق ترامب مرارا تهديدات تجاه كوبا، وألمح إلى اتخاذ إجراءات ضدها بعد انتهاء العملية العسكرية في إيران التي أطلقها في 28 فبراير الماضي، وفقا لروسيا اليوم.