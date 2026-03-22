

وكالات

أعلنت الدوحة، فجر اليوم الأحد، سقوط طائرة مروحية قطرية في المياه الإقليمية للدولة.

قالت وزارة الدفاع القطرية في منشور على حسابها في "إكس": "تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة".

وأضافت وزارة الدفاع القطرية، أنه جاري البحث عن طاقمها والركاب، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.