أعلنت 22 دولة استعدادها للمشاركة في جهود دولية تهدف إلى تأمين مضيق هرمز، في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران، وذلك وفق بيان مشترك صدر السبت.

وأعربت الدول، التي تضم غالبية أوروبية إلى جانب البحرين والإمارات العربية المتحدة، عن إدانتها الشديدة للهجمات التي استهدفت سفنًا تجارية غير مسلحة في منطقة الخليج، إلى جانب الهجمات التي طالت منشآت مدنية، خاصة في قطاعي النفط والغاز.

وأكدت، بحسب بيانها، أن هذه التطورات تمثل تهديدًا مباشرًا لحركة التجارة العالمية وأمن الطاقة، في ظل أهمية المضيق كممر رئيسي لنقل الإمدادات الحيوية.

وشددت الدول المشاركة على استعدادها لدعم أي جهود من شأنها تأمين المرور الآمن عبر المضيق، مع الترحيب بالتنسيق القائم بين الدول المعنية لوضع خطط استباقية لحماية الملاحة الدولية.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، ما يجعله محورًا أساسيًا في معادلة الأمن الاقتصادي الدولي.