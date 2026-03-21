إعلان

الهند: ندين استهداف البنية التحتية بـ"الشرق الأوسط"

كتب : محمد أبو بكر

03:29 م 21/03/2026

اريندرا مودي، رئيس وزراء الهند

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن الهجمات الأخيرة على البنية التحتية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي.

وأضاف "مودي"، بحسب منشور عبر موقع "إكس": أن الهند تقدر دعم إيران المستمر لضمان سلامة مواطنيها في البلاد، وهو ما يعكس حرص نيودلهي على الأمن الإنساني في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأكد على ضرورة الحفاظ على الممرات الملاحية مفتوحة وآمنة لجميع الشحنات.

وتابع: "أدنت الهجمات على البنية التحتية الحيوية في المنطقة، والتي تهدد الاستقرار الإقليمي وتعطل سلاسل الإمداد العالمية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان