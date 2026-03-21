قال ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن الهجمات الأخيرة على البنية التحتية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي.

وأضاف "مودي"، بحسب منشور عبر موقع "إكس": أن الهند تقدر دعم إيران المستمر لضمان سلامة مواطنيها في البلاد، وهو ما يعكس حرص نيودلهي على الأمن الإنساني في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأكد على ضرورة الحفاظ على الممرات الملاحية مفتوحة وآمنة لجميع الشحنات.

وتابع: "أدنت الهجمات على البنية التحتية الحيوية في المنطقة، والتي تهدد الاستقرار الإقليمي وتعطل سلاسل الإمداد العالمية".