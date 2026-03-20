تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم الجمعة مع أربعة صواريخ باليستية، و26 طائرة مسيرة قادمة من إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 338 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخا جوالا، و1740 طائرة مسيرة.

وأدت هذه الاعتداءات إلى مقتل اثنين من منتسبي القوات المسلحة، ومقتل ستة مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنجلادشية والفلسطينية، وإصابة 158 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية وغيرها.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها.

وتشن إيران هجمات منذ نهاية فبراير، ضد أهداف في دول الخليج، بما في ذلك قواعد عسكرية ومنشآت دبلوماسية أمريكية فضلا عن منشآت طاقة وموانئ، وذلك ردا على الغارات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية داخل إيران.