إيران: مستعدون لحرب طويلة الأمد عكس أمريكا وسنُدافع عن حضارتنا

صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، بأن بلاده "مستعدة لحرب طويلة الأمد"، مشددا على أن هذا الاستعداد يأتي "على عكس استعداد الولايات المتحدة الأمريكية" للمواجهة.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الإثنين، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" تصريحات لاريجاني التي أكد فيها أنه "كما هو الحال في السنوات الـ 300 الماضية، لم تبدأ إيران أي حرب"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية لا تهاجم إلا "دفاعا عن النفس".

الدفاع عن الحضارة والتكاليف

شدد لاريجاني في تصريحاته على عزم بلاده الدفاع بحزم عن نفسها وعن "حضارتها التي يبلغ عمرها ستة آلاف عام"، مؤكدا أن طهران ستمضي في هذا المسار "بغض النظر عن التكاليف"، وذلك بهدف جعل الأعداء "يندمون على حساباتهم الخاطئة" في المنطقة.

تأتي هذه التطورات السياسية وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.