اقترحت الأمم المتحدة، إنشاء ممر أمني لإجلاء نحو 20 ألف بحار محتجزين على متن سفن في مياه الخليج بسبب التصعيد العسكري الأخير في المنطقة.

وأكد أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، خلال اجتماع مجلس المنظمة، أن أي هجوم على البحارة الأبرياء أو السفن المدنية غير مقبول تمامًا.

وأضاف أن هؤلاء البحارة يجب ألا يتحولوا إلى ضحايا للتوترات الجيوسياسية القائمة.

وأشار إلى أن طواقم السفن تواجه مخاطر عالية وضغطًا نفسيًا شديدًا، محذرًا من استمرار تعرضهم للخطر في ظل تصاعد النزاع الإقليمي.

وقال: إن البحارة يواصلون أداء مهامهم بمهنية وصبر رغم هذه الظروف.

ويهدف الممر المقترح إلى تأمين خروج السفن من الخليج بأمان، ما يتيح حماية حياة البحارة وضمان استمرار حركة الشحن المدني دون أن تتأثر بالتصعيد العسكري.