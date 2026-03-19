تعهدت إيران بمهاجمة البنية التحتية للطاقة التابعة لحلفاء الولايات المتحدة وإسرائيل في الخليج حتى "تدميرها الكامل" إذا استهدفت منشآتها الخاصة بمزيد من الهجمات.

وأطلقت طهران موجة هجمات على مواقع الغاز والنفط في منطقة الخليج بعد أن استُهدفت منشآتها المرتبطة بحقل بارس الجنوبي للغاز من قبل إسرائيل.

وقال متحدث باسم القيادة المركزية العسكرية الإيرانية، بحسب وكالة فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني: "نحذر العدو، لقد ارتكبتم خطأً كبيراً بمهاجمة البنية التحتية للطاقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف: "إذا تكرر ذلك، فلن تتوقف الهجمات اللاحقة على بنيتكم التحتية وبنية حلفائكم التحتية للطاقة حتى تدميرها بالكامل"، مشيراً إلى أن الرد الإيراني "سيكون أشد بكثير" من الهجمات التي وقعت حتى الآن.