إيران تهدد بتدمير البنية التحتية للطاقة في الخليج إذا استُهدفت منشآتها مجددًا

كتب : وكالات

02:12 م 19/03/2026

تعهدت إيران بمهاجمة البنية التحتية للطاقة التابعة لحلفاء الولايات المتحدة وإسرائيل في الخليج حتى "تدميرها الكامل" إذا استهدفت منشآتها الخاصة بمزيد من الهجمات.

وأطلقت طهران موجة هجمات على مواقع الغاز والنفط في منطقة الخليج بعد أن استُهدفت منشآتها المرتبطة بحقل بارس الجنوبي للغاز من قبل إسرائيل.

وقال متحدث باسم القيادة المركزية العسكرية الإيرانية، بحسب وكالة فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني: "نحذر العدو، لقد ارتكبتم خطأً كبيراً بمهاجمة البنية التحتية للطاقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف: "إذا تكرر ذلك، فلن تتوقف الهجمات اللاحقة على بنيتكم التحتية وبنية حلفائكم التحتية للطاقة حتى تدميرها بالكامل"، مشيراً إلى أن الرد الإيراني "سيكون أشد بكثير" من الهجمات التي وقعت حتى الآن.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفاتيح الدعاء| دعاء الهداية
فيديوهات رمضان

مفاتيح الدعاء| دعاء الهداية
صداع النوم في رمضان.. متى يتحول من إزعاج إلى علامة خطر؟
رمضان ستايل

صداع النوم في رمضان.. متى يتحول من إزعاج إلى علامة خطر؟
مخرج "حكاية نرجس" لـ"مصراوي" هذا هو سر ظهور شبيهة "عزيزة بنت إبليس"
دراما و تليفزيون

مخرج "حكاية نرجس" لـ"مصراوي" هذا هو سر ظهور شبيهة "عزيزة بنت إبليس"
بعد وفاة زوجها اكتشفت زواجه عليها.. الأم المثالية بأسوان: "ربيت عيالي بنص
أخبار المحافظات

بعد وفاة زوجها اكتشفت زواجه عليها.. الأم المثالية بأسوان: "ربيت عيالي بنص
ألعاب نارية بالملايين.. الداخلية تصادر 4.5 مليون قطعة قبل العيد بالقاهرة
حوادث وقضايا

ألعاب نارية بالملايين.. الداخلية تصادر 4.5 مليون قطعة قبل العيد بالقاهرة

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق حتى الثلاثاء
بالأسماء.. وزيرة التضامن تعلن الأمهات المثاليات للعام 2026
رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
ضرب بارس وبوشهر.. هل يموت العالم بطيئًا بالاقتصاد أم سريعًا بالنووي؟