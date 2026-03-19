إعلان

الكويت تعلن إخماد حريقي مصفاتي الأحمدي وعبدالله بعد هجوم بمسيرتين

كتب : د ب أ

12:30 م 19/03/2026

الكويت تعلن إخماد حريقي مصفاتي الأحمدي وعبدالله

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الخميس إخماد حريقين اندلعا في وحدتين تشغيليتين بمصفاتي ميناءي الأحمدي وعبدالله نتيجة تعرضهما لاعتداءين بطائرتين مسيرتين.

وقالت مؤسسة البترول، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن "هذين الاعتداءين لم يسفرا عن وقوع أي إصابات وتم التعامل معهما بمهنية ووفق أعلى معايير السلامة المعتمدة".

و أعلن الإطفاء العام الكويتي أن ست فرق إطفاء تتعامل حالياً مع حريقي ميناءي مصفاتي الأحمدي وعبدالله إثر تعرضهما لاستهدافين بواسطة طائرة مسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق محدود في تلك الوحدات.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية أعنلت اندلاع حريقين في مصفاتين بتروليتين بعد تعرضهما لاعتداء بواسطة مسيرتين .

وقالت مؤسسة البترول، في بيان صحفي: "تعرض إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء عبدالله التابعة لشركة البترول الوطنية لاعتداء بواسطة طائرة مسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع".

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين المنشأة.

وأعلنت في وقت سابق تعرض إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية لاعتداء بواسطة طائرة مسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق محدود في تلك الوحدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد الدكتور جدعان فاضل أعلن أن "قوة الواجب" تمكنت فجر اليوم من إسقاط مسيّرة و أربع طائرات "درون" في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها.

وأضاف المتحدث ، في بيان صحفي ، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكويت الحرب على الخليج الحرب على إيران مصفاة نفط إيران وأمريكا

إعلان

إعلان

