مع دخول اليوم التاسع عشر من الحرب الإيرانية–الأمريكية–الإسرائيلية، شهدت وتيرة التصعيد العسكري منحنى أكثر حدة، مع اتساع نطاق الأهداف لتشمل منشآت حيوية واستراتيجية.

وفي هذا السياق، شنت إسرائيل ضربات استهدفت محطة بوشهر النووية، إلى جانب محطة “باس” النفطية، في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا في طبيعة الأهداف نحو البنية التحتية للطاقة ذات الحساسية العالية. هذا التصعيد دفع إيران إلى الرد بشكل مباشر، مع توجيه تحذيرات صريحة إلى دول الخليج بشأن منشآت ومحطات الطاقة.

في بداية اليوم استهدف سلاح الجو الإسرائيلي منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي في جنوب غرب إيران، في أول ضربة من نوعها تستهدف هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الإيراني.

وبحسب المسؤولين، فإن الضربة نُفذت بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية وبموافقتها، في مؤشر على توسيع نطاق الأهداف ليشمل البنية التحتية للطاقة.

"يتشارك فيه إيران وقطر".. إسرائيل تضرب حقل غاز بارس الأكبر في العالم

ورغم أن الروايات بأكملها أكدت تورط أمريكا في استهداف منشآت طاقة في إيران ، لكن مسؤول أمريكي نفى بشكل قاطع تورط بلاده في الهجمات التي استهدفت "حقول الغاز في إيران"، مؤكدا أن العملية نُفذت بالكامل من قبل "الجانب الإسرائيلي".

تضارب الروايات.. أمريكا تتبرأ من قصف "منشآت الطاقة الإيرانية" وإسرائيل تؤكد التنسيق

وبعد استهداف الغاز الحرس الثوري الإيراني، أصدر الحرس الثوري الإيراني، تحذيرا شديد اللهجة، داعيا أعداء إيران إلى "انتظار الرد المزلزل" من القوات المسلحة، وهدد الرئيس الإيراني بتوسيع الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية

رئيس إيران يهدد بمزيد من التصعيد في الشرق الأوسط

وردا على الهجمات، أكدت شركة قطر للطاقة، اليوم الأربعاء، أن مدينة راس لفان الصناعية تعرضت هذا المساء لهجمات صاروخية. وأوضحت الشركة أنها نشرت فرق الاستجابة لاحتواء الحريق الذي تسبب في أضرار جسيمة، مشيرة إلى أنه لم تقع أي وفيات نتيجة الهجوم.

كما تمكنت وزارات الدفاع بدول الخليج للتصدى للعديد من الهجمات الإيرانية التي شنتها في الموجة 61 من عملية "الوعد الصادق 4".

هجمات إيرانية على مدينة رأس لفان الصناعية في قطر.. والدوحة تدين

الكويت: إحباط مخطط إرهابي لاستهداف منشآت حيوية

الدفاعات السعودية تدمر 8 صواريخ باليستية استهدفت منشآت الطاقة

السعودية: إصابة 4 مقيمين نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على الرياض

استهداف أكثر من 100 موقع عسكري وأمني لإسرائيل وأمريكا

ومن جانبه، قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني، إنهم استهدفوا أكثر من 100 هدف عسكري وأمني لإسرائيل وأمريكا في الموجة 61 من عملية "الوعد الصادق 4".

في الموجة 61.. إيران تعلن استهداف أكثر من 100 مواقع إسرائيلية وأمريكية

وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الاستهداف الإسرائيلي لمنشآت مرتبطة بحقل "بارس الجنوبي" للغاز في إيران بأنه "خطوة خطرة وغير مسؤولة" في ظل التصعيد العسكري الراهن في المنطقة.

واستكمالا لاستهداف محطات الطاقة والمحطات النووية، أعلنت روسيا وإيران تعرض محطة "بوشهر" النووية جنوبي طهران لهجوم بمقذوف مساء الثلاثاء، مما أثار مخاوف من احتمال وقوع حادث إشعاعي في ظل الحرب التي تشهدها البلاد.

بعد استهدافها.. مخاوف من تسرب إشعاعي في محطة بوشهر النووية

وقالت كل من إيران وروسيا إن صاروخًا أصاب أراضي محطة بوشهر النووية في الجمهورية الإسلامية، مما أثار مخاوف من وقوع حادث إشعاعي في ظل استمرار الحرب بين طهران وإسرائيل والولايات المتحدة.

مخاوف من تسرب إشعاعي يهدد الخليج.. ماذا نعرف عن محطة بوشهر النووية؟

توعدت إيران، الأربعاء، باستهداف منشآت الطاقة في الخليج، بعدما أفاد الإعلام الرسمي بتعرض منشآت في حقل بارس الرئيسي للغاز لضربات في إطار الحرب الأمريكية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إيران تتوعد باستهداف منشآت الطاقة الخليجية بعد الهجوم على حقل بارس

أدانت جمهورية مصر العربية بشكل كامل وبأشد العبارات استهداف مدينة الرياض بصواريخ باليستية وتجدد وقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة هذه الاعتداءات المستهجنة وغير المبررة التي تطال أمن واستقرار المملكة والذي يرتبط بشكل مباشر بأمن واستقرار مصر والعالم العربي.

مصر تدين الاعتداءات الآثمة على السعودية والإمارات وقطر ودول الخليج الشقيقة

ضياء رشوان: الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى يرفض العدوان الإيراني على دول الخليج

ضياء رشوان: مصر لن تشارك في أي تحالف ضد أي طرف